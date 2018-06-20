Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Среда, 20 июня
$ 64.07 0.58
74.18 0.70
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

В Калужской области обсудили вопросы информационной безопасности

20.06.2018 12:58 0 434 Дмитрий Ивьев
В Калужской области обсудили вопросы информационной безопасности

Пленарное заседание Координационного совета руководителей территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Центральном федеральном округе прошло во вторник, 19 июня, в Калуге. Его провел руководитель Роскомнадзора Александр ЖАРОВ.

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Николай Овсиенко, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО Владимир Лапицкий, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, губернатор Анатолий Артамонов, члены регионального правительства и руководители контролирующий органов.

Александр Жаров, открывая заседание, заметил, что обстановка в информационно-коммуникационной сфере Калужской области спокойная: показатель обращений калужан в управление в сравнении с другими регионами низкий. По его мнению, это результат системного подхода в организации работы отрасли в регионе.

Анатолий Артамонов в приветственном слове подчеркнул возрастающую роль информации во всех сферах общества. При этом он отметил необходимость обеспечения ее защиты и безопасности для пользователей, в особенности молодежи.

- В этой связи роль Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций все более возрастает, - заметил губернатор.

Особое внимание он обратил  на актуальность повышения культуры поведения в Интернете.

- Мы должны адаптировать это направление под потребности людей, - подчеркнул он.

На заседании отмечалось, что одной из ключевых задач деятельности  территориальных органов Роскомнадзора является профилактическая работа по недопущению нарушений законодательства в сфере связи, массовых коммуникаций и обработки персональных данных.

В 2017 году было проведено в общей сложности около 800 мероприятий. Это семинары, совещания, онлайн-конференции с участием представителей надзорных органов, работа с подрастающим поколением. Одним из крупных мероприятий прошлого года стала проводимая совместно с образовательными учреждениями Неделя безопасного поведения в сети Интернет. Ее участниками стали 1,9 миллионов детей в ЦФО, в частности в Калужской области – 81 тысяча человек.

Николай Овсиенко в своем выступлении подчеркнул, что одной из важных тем обсуждения стала инициатива Роскомнадзора – Кодекс добросовестных практик в сети Интернете, который разработан в целях предупреждения угроз и рисков при сборе, обработке и хранении персональных данных граждан.

- Это то, что нам критически необходимо, - заявил он. - Мы договорились о тесном взаимодействии окружной комиссии по информационной безопасности, Координационного совета по ЦФО. Есть уверенность в том, что совместными усилиями мы добьёмся, чтобы пользование Интернетом было честным и чистым. Это наша основная задача.

По словам Александра Жарова, заседание совета прошло  эффективно: его участники обсудили проблемные вопросы в сфере обеспечения информационной безопасности, требующие законодательного или организационного решения, а также лучшие региональные практики – их решено распространять на всю территорию России. На базе Калужской области Роскомнадзор планирует реализовывать пилотные проекты в информационно-коммуникационной сфере.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: область общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Калужская область за пять лет снизила уровень младенческой смертности в 2,3 раза 19.06.2018 11:01

«Ягужинские чтения» открылись в Калуге 15.06.2018 19:52

Калужская область заблаговременно готовится к юбилею Победы 14.06.2018 11:05

Медицинских работников области поздравили с профессиональным праздником 13.06.2018 16:32

Анатолий Артамонов призвал навести порядок на фельдшерско-акушерских пунктах 13.06.2018 16:24

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

пт 22 июня, 10:30
Спектакль "Пеппи длинный чулок"
Дом музыки
пт 22 июня, 16:00
Цирк-шапито "Антре"
Калуга
сб 23 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 23 июня, 12:00
Мастер-класс по робототехнике
Мир, парк семейного отдыха

Концерты

ср 20 июня, 18:30
«Белая музыка – музыка помощи»
Галерея Людмилы Климентовской
чт 21 июня, 19:00
Концертная программа «Никто не забыт, ничто не забыто»
Гостиные ряды
пт 22 июня, 19:00
Концертная программа «О Родине, о мужестве, о славе»
Гостиные ряды
пт 22 июня, 21:00
Концерт группы "Игра"
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Первые
Мир Юрского периода 2
Фото на память
Суперсемейка 2
Новости компаний

Бесплатный Интернет и дом с уведомлениями

Филиал «Калугаэнерго» пригласил на работу выпускников Ивановского энергетического колледжа

Россельхозбанк отмечает свой День рождения

Энергетики филиала «Калугаэнерго» приведены в повышенную готовность для работы в выходные и праздничные дни

Последние объявления на KupiSlona.ru

Продается Форд Фокус 2 (рестайлинг)

Цена: 395 000 руб.

Продам б/у мясоперерабатывающее оборудование после тех. обслуживания

Компьютерная мышь USB красная, с доставкой

Цена: 390 руб.
Опросы
Сборная России на старте чемпионата мира разгромила Саудовскую Аравию - 5:0. Как думаете, чего добьётся наша команда на этом турнире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Мангалы и барбекю: секреты выгодной покупки

Добросовестный организатор похоронной церемонии по адекватной стоимости

Покупка жилья в ипотеку

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.