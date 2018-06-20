В Калужской области обсудили вопросы информационной безопасности

Пленарное заседание Координационного совета руководителей территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Центральном федеральном округе прошло во вторник, 19 июня, в Калуге. Его провел руководитель Роскомнадзора Александр ЖАРОВ.

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Николай Овсиенко, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО Владимир Лапицкий, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, губернатор Анатолий Артамонов, члены регионального правительства и руководители контролирующий органов.

Александр Жаров, открывая заседание, заметил, что обстановка в информационно-коммуникационной сфере Калужской области спокойная: показатель обращений калужан в управление в сравнении с другими регионами низкий. По его мнению, это результат системного подхода в организации работы отрасли в регионе.

Анатолий Артамонов в приветственном слове подчеркнул возрастающую роль информации во всех сферах общества. При этом он отметил необходимость обеспечения ее защиты и безопасности для пользователей, в особенности молодежи.

- В этой связи роль Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций все более возрастает, - заметил губернатор.

Особое внимание он обратил на актуальность повышения культуры поведения в Интернете.

- Мы должны адаптировать это направление под потребности людей, - подчеркнул он.

На заседании отмечалось, что одной из ключевых задач деятельности территориальных органов Роскомнадзора является профилактическая работа по недопущению нарушений законодательства в сфере связи, массовых коммуникаций и обработки персональных данных.

В 2017 году было проведено в общей сложности около 800 мероприятий. Это семинары, совещания, онлайн-конференции с участием представителей надзорных органов, работа с подрастающим поколением. Одним из крупных мероприятий прошлого года стала проводимая совместно с образовательными учреждениями Неделя безопасного поведения в сети Интернет. Ее участниками стали 1,9 миллионов детей в ЦФО, в частности в Калужской области – 81 тысяча человек.

Николай Овсиенко в своем выступлении подчеркнул, что одной из важных тем обсуждения стала инициатива Роскомнадзора – Кодекс добросовестных практик в сети Интернете, который разработан в целях предупреждения угроз и рисков при сборе, обработке и хранении персональных данных граждан.

- Это то, что нам критически необходимо, - заявил он. - Мы договорились о тесном взаимодействии окружной комиссии по информационной безопасности, Координационного совета по ЦФО. Есть уверенность в том, что совместными усилиями мы добьёмся, чтобы пользование Интернетом было честным и чистым. Это наша основная задача.

По словам Александра Жарова, заседание совета прошло эффективно: его участники обсудили проблемные вопросы в сфере обеспечения информационной безопасности, требующие законодательного или организационного решения, а также лучшие региональные практики – их решено распространять на всю территорию России. На базе Калужской области Роскомнадзор планирует реализовывать пилотные проекты в информационно-коммуникационной сфере.