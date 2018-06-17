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По завещанию врача Васильева

17.06.2018 10:34 0 423

Портрет Никанора Ивановича ВАСИЛЬЕВА, написанный художником Карелиным, 1894 год.

Калужскому музею изобразительных ­искусств исполнилось 100 лет. К юбилею открылась выставка, на которой можно увидеть уникальные исторические документы и редкие экспонаты.

12 июня 1918 года в газете «Калужская правда» было опубликовано объявление об открытии в Калуге Советской картинной галереи. Этот день и считается днём основания музея. А началось всё с коллекции калужского врача Никанора Ивановича Васильева, которую он завещал городу.

— Мы обратились к коллегам в Государственный архив Калужской области, и они предоставили нам уникальный документ — подлинное завещание Никанора Ивановича Васильева. Сегодня его можно увидеть на открывшейся выставке «Путь в сто лет», — говорит директор Калужского музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО.

Васильевы были крепостными крестьянами, но получили вольную и поселились в Калуге. Иван Васильев работал фельдшером в больнице при калужском Благородном пансионе. Его старший сын Никанор стал врачом, закончив с отличием медицинский факультет Императорского Московского университета. Был уездным доктором в Жиздре, Медыни и Боровске. В 1858 году сдал экзамен и получил квалификацию акушера. Работал в Херсоне, Ярославле, Нижнем Новгороде. Был награждён орденом Святого Станислава III степени. Окончательно ушёл в отставку в 1889 году в чине статского советника и занялся частной медицинской практикой. Всю жизнь Никанор Иванович собирал произведения искусства. В 1901 году он вернулся в Калугу и купил дом на ул. Молотковской (ныне ул. Дзержинского, 81), перестроив первый этаж под галерею. А в декабре 1905 года составил завещание, по которому дом и всё имущество передавалось городу. В доме он хотел разместить общежитие для крестьянских детей, которые учатся в городских школах, художественно-промышленное училище и музей со своей коллекцией. Содержать всё это предполагалось на проценты с ценных бумаг.

Никанор Иванович Васильев умер 20 февраля 1917 года в возрасте 84 лет. Его коллекция насчитывала 91 произведение искусства.

Во время Великой Отечественной войны вывезти коллекцию не удалось, многие произведения были утрачены. Когда Калугу оккупировали фашистские войска, в здании музея расположился немецкий штаб, а затем комендатура. Часть произведений из собрания музея присвоил немецкий генерал, другие распродали офицерам и солдатам. Хранителем музея в то время был Николай Михайлович Маслов. Когда началось наступление советских войск, Маслов и сотрудник краеведческого музея Извеков задвинули в дальний угол и завалили всяким хламом три ящика с произведениями искусства, подготовленными к вывозу. Немцы в спешке не заметили их. На выставке можно прочитать составленный Масловым 1 января 1942 года акт о состоянии музея: «…наружные двери и некоторые окна открыты, в помещении много разного рода мусора — грязной бумаги, пустых бутылок, банок от консервов. В окнах частично выбиты стёкла, замки болтаются, частично сломаны, ключи утеряны. Музейные экспонаты находятся в беспорядочном состоянии: вынуты из ящиков и витрин, разбросаны по полу. Много вещей попорчено, перебито, частично расхищено (часть картин, оружия, коллекции нумизматики)… Особенно пострадала библиотека».

Картины, которые были утрачены во время Великой Отечественной вой­ны, воспроизведены в экспозиции на основе сохранившихся в музее негативов. На выставке они представлены в чёрно-белом варианте и обрамлены в чёрные рамки.

Подлинник завещания.

Николай МАСЛОВ рядом со спасёнными картинами.

«Группа сотрудников НКВД в количестве 32 человек при посещении художественного музея имеет хорошие впечатления. Но недостаточно отражена в картинах современность: революционное движение 1917 года и соцстроительство до сегодняшнего дня». Из отзывов о музее, 1935 год.

Калужские художники — участники выставки 1929 года. Стоят (слева направо): ЛЮБИМОВ, ЛЕВАНДОВСКИЙ, ПОКРОВСКИЙ, ЖАРОВ, ПОПОВ. Сидят: ФАДЕЕВ, МЕЖИКОВ, ПЕТРОВСКИЙ, ПЛОХИНСКИЙ и неустановленный художник.

Эта статья была опубликована в №24 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.


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Тэги: общество
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