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Калужская область заблаговременно готовится к юбилею Победы

14.06.2018 11:05 0 449 Дмитрий Ивьев
Калужская область заблаговременно готовится к юбилею Победы

В среду, 13 июня, в Калуге состоялось заседание областного организационного комитета «Победа». Его провел заместитель губернатора области Руслан СМОЛЕНСКИЙ.

Речь шла о подготовке к празднованию в регионе 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Данная работа ведется в рамках соответствующего  Указа Президента Владимира Путина.

К 2020 году на основе предложений государственных учреждений сферы молодежной политики, культуры, образования и других будет разработан региональный план мероприятий. Особое внимание планируется уделить социальной поддержке ветеранов войны, патриотическому воспитанию молодежи, развитию общественных инициатив и поискового движения.

Министерство культуры и туризма области провело паспортизацию воинских захоронений. К настоящему времени их выявлено 593. Составлен соответствующий реестр, который размещен на сайте министерства, собрана фототека, захоронениям присвоены учетные номера.

Учреждением «Калугаинформтех» совместно с Управлением административно-технического контроля Калужской области и редактором областной Книги Памяти Татьяной Романовой создана интерактивная карта захоронений. При этом федеральным проектом  «Атлас поисковика» Калужская область была отмечена как самый технологичный регион с точки зрения своего ресурса по данной тематике. Вместе с тем, по мнению участников заседания, данная работа требует постоянной актуализации с учетом результатов работы поисковых экспедиций.

Руслан Смоленский предложил разработать методологическую базу для систематизации сведений о погибших на территории нашего региона. К работе по инвентаризации воинских захоронений и упорядочению проведения поисковых работ заместитель губернатора рекомендовал привлечь представителей Общественного народного фронта и депутатов.

- С одной стороны нам надо здесь навести четкий порядок, с другой – максимально бережно относиться к этим вопросам, - резюмировал он.

На заседании оргкомитета также обсуждался вопрос о подготовке к празднованию 75-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, которое состоится 15 сентября текущего года на территории мемориального комплекса «Безымянная высота» в Куйбышевском районе. Уже разработан проект сценария праздника, подготовлен перечень мероприятий, которые пройдут накануне памятной даты. При этом, по мнению членов оргкомитета, особое внимание следует уделить информационной работе по восстановлению событий боев на калужской земле в годы Великой Отечественной войны.

В ходе заседания состоялась церемония награждения медалью Министерства обороны Российской Федерации «Памяти героев Отечества». Ее были удостоены министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, глава администрации Боровского района Николай Калиничев, директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов, редактор Книги Памяти Калужской области, почетный гражданин Калужской области Татьяна Романова, директор музея «Бумаги» ООО «Полотняно-заводская бумажная мануфактура» Константин Гавриленко. Знак отличия министерства обороны Российской Федерации «За отличие в поисковом движении» II степени вручен командиру поискового отряда «Беспокойные сердца» Елене Борисовой и членам отряда Дмитрию Яскину и Олегу Васькову.


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Тэги: область
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