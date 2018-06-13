Медицинских работников области поздравили с профессиональным праздником

В среду, 13 июня, в Калуге состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. В нём принял участие губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
В концертном зале областной филармонии собрались руководители учреждений здравоохранения региона, врачи и средние медицинские работники, представители отраслевого профсоюза и общественных организаций. С приветствием к ним обратился министр здравоохранения области Константин БАРАНОВ.
Губернатор поблагодарил медицинских работников региона за самоотверженный труд. Он отметил их значительный вклад в улучшение демографической ситуации в области.
- Главная оценка качества нашей с вами работы – увеличение продолжительности жизни населения, - подчеркнул глава региона.
При этом Анатолий Артамонов рассказал, что необходимо и дальше проводить работу по созданию в регионе условий для повышения доступности, качества и эффективности медицинской помощи.
Губернатор пожелал медицинским работникам доброго здоровья, благополучия, успехов и всего самого наилучшего.
В ходе торжественного мероприятия лучшие представители отрасли были удостоены почетных званий, получили государственные и региональные награды, грамоты.
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