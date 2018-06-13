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Анатолий Артамонов призвал навести порядок на фельдшерско-акушерских пунктах

13.06.2018 16:24 0 559 Дмитрий Ивьев
Анатолий Артамонов призвал навести порядок на фельдшерско-акушерских пунктах

В среду, 13 июня, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ принял участие в заседании регионального совета по здравоохранению, который возглавляет главный врач областной клинической больницы Владимир Кондюков.

Участники встречи обсудили перспективы реализации в нашем регионе майского Указа Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» в части снижения  показателей смертности от основных причин.

Согласно данному документу, к 2018 году необходимо было значительно снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, туберкулеза и дорожно-транспортных происшествий.  По ряду направлений в нашей области уже достигнута положительная динамика.

С 2013 по 2017 год удалось снизить показатели общей смертности на сто тысяч населения от новообразований и злокачественных опухолей на 7,9% - до 220,8 (показатель дорожной карты – 222,2),  от туберкулеза на 44,6%  - до 4,1 (показатель дорожной карты – 8,5), от болезней системы кровообращения на 18,1% - до 741,5  (показатель дорожной карты – 743,9); от ДТП на 45,8% - до 12,3 (показатель дорожной карты – 13,0).

Чтобы достичь подобных показателей, был принят серьезный комплекс мер. В их числе – охват населения профилактическими медицинскими осмотрами, усиление вакцинопрофилактики, повышение интенсивности использования передвижных мобильных медицинских комплексов, в первую очередь флюорографов и маммографов, современная организация маршрутизации пациентов в медицинские учреждения различного уровня, популяризация здорового образа жизни. Данная работа будет продолжена.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что стоящие перед системой здравоохранения задачи четко сформулированы в Послании Президента Федеральному Собранию РФ, а также в майских указах. В числе главных направлений работы регионального здравоохранения губернатор назвал повышение доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам. В первую очередь, по его мнению, необходимо навести порядок на фельдшерско-акушерских пунктах, которые  не всегда отвечают современным стандартам.

- В течение года мы должны все ФАПы привести в порядок и там, где это необходимо, установить современные блочно-модульные конструкции, - подчеркнул губернатор. - Тем более, что такой опыт у нас есть.

Он также обратил внимание областного минздрава на необходимость увеличения квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Проводить такое лечение, по мнению губернатора, можно не только в федеральных клиниках, но и в ведущих лечебно-профилактических учреждениях области. Вместе с тем Анатолий Артамонов подчеркнул, что в первую очередь нужно учитывать интересы пациента, и лечить его там, где необходимый ему вид помощи оказывается наиболее профессионально:

- Думать нужно прежде всего о человеке, местечковости здесь быть не должно.

На совете также обсудили исполнение майского Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы медицинскому персоналу. В нашей области целевые показатели данного указа достигнуты. По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень средней зарплаты медицинских работников в Калужской области занимает третье место  в Центральном федеральном округе после  Москвы и Московской области.

С 1 января 2018 года средняя зарплата в медучреждениях области поднялась на 17%. По итогам первого квартала она составила: у врачей - 63 996 рублей (целевой показатель перевыполнен на 3,5%), среднего медицинского персонала – 32 391 рубля рублей (целевой показатель перевыполнен на 5,1%), младшего медицинского персонала – 30 882 рубля (целевой показатель перевыполнен на 0,2%).

Анатолий Артамонов подчеркнул актуальность повышения заработной платы медицинских работников в соответствии с показателями, обозначенными в указах Президента РФ. Вместе с тем, по мнению губернатора, важно повышать не только зарплату, но и эффективность работы учреждений здравоохранения области в целом.


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Тэги: область
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