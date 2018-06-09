Поздравление главы городского самоуправления с Днём России

Александр Иванов поздравил калужан от имени депутатов Городской Думы.
Дорогие калужане!
От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днем России!
День России олицетворяет неразрывную связь многовековых традиций российской государственности, патриотизма и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Завтрашний день России, будущее нашей благословенной Калужской земли зависит от каждого жителя, его трудовых успехов и созидательной инициативы.
Сегодня Калуга динамично развивается, превращаясь в комфортный современный город. В основе этих преобразований – труд и талант калужан, которые любят свой город и свою страну.
От всей души желаю вам, уважаемые калужане, здоровья и счастья, новых успехов и достижений, пусть каждый дом будет наполнен радостью и теплом, а в семьях царит мир и благополучие. С праздником, с Днём России!
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