Поздравление главы городского самоуправления с Днём России

09.06.2018 08:27 346

Александр Иванов поздравил калужан от имени депутатов Городской Думы.

Дорогие калужане!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днем России!

День России олицетворяет неразрывную связь многовековых традиций российской государственности, патриотизма и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Завтрашний день России, будущее нашей благословенной Калужской земли зависит от каждого жителя, его трудовых успехов и созидательной инициативы.

Сегодня Калуга динамично развивается, превращаясь в комфортный современный город. В основе этих преобразований – труд и талант калужан, которые любят свой город и свою страну.

От всей души желаю вам, уважаемые калужане, здоровья и счастья, новых успехов и достижений, пусть каждый дом будет наполнен радостью и теплом, а в семьях царит мир и благополучие. С праздником, с Днём России!