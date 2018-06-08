Дмитрий Разумовский поднялся на четвёртую строчку в списке первых лиц столиц субъектов ЦФО

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за май 2018 года.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 44 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Городской Голова города Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ вошел в ТОР-10 лидеров глав администраций столиц субъектов ЦФО и поднялся сразу на 4-ю строчку.
В медиарейтинг вошли действующие мэры на период его составления. При подсчете рейтинга учитывался период нахождения глав администраций в последней фактической должности.
В тройку лидеров вошли мэр Воронежа Вадим Кстенин, глава Ярославля Владимир Слепцов и мэр Тулы Юрий Цкипури.
Автор: Лидия ГРЯЗНОВА.
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