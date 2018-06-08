Какие продукты подорожали за неделю

За неделю, с 30 мая по 6 июня, в сетевых магазинах Калужской области на 7,8% подорожала капуста, на 1,3% - виноград, на 1,2% - сырокопченые колбасы, на 0,8% - мясо кур.

В то же время подешевели огурцы – на 6,4%, белый хлеб – 4%, гречка – на 2,1%, вареная колбаса – на 1,5%.

- Минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на яйца, сахар, печенье, соль, пшено, капусту, лук, морковь и яблоки, - отмечают в правительстве области. - Максимальные – на консервы мясные, сливочное и подсолнечное масло, молоко.