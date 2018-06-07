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Лучших социальных работников наградили в Калуге

07.06.2018 16:10 0 545 Дмитрий Ивьев
Лучших социальных работников наградили в Калуге

В четверг, 7 июня, в концертном зале областной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника и службы занятости населения. В нём принял участие заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

В своем поздравлении он подчеркнул, что деятельность представителей этих профессий связана с огромной ответственностью, потому что именно от уровня защищенности граждан, ситуации на рынке труда и своевременного исполнения государственных социальных гарантий во многом зависит стабильность государства.

- Все вы непосредственно участвуете в повседневной помощи нашим социально незащищенным категориям граждан, сталкиваетесь с их душевными и физическими проблемами, - отметил Горобцов. - За прошедшее время обе службы доказали свою значимость и востребованность. Они постоянно развиваются и совершенствуются, расширяется спектр оказываемых услуг, повышается их качество и доступность. В последние годы в деятельности системы социальной защиты и службы занятости происходят преобразования: внедряются новые направления работы, появляются новые выплаты и виды услуг.

Заместитель губернатора поблагодарил представителей отрасли за труд, активную гражданскую позицию и преданное служение своему делу. Он вручил областные награды  отличившимся сотрудникам социальных учреждений региона, а также победителям конкурса 2017 года на звание «Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству».

Участников праздничного собрания также поздравили спикер регионального парламента Виктор БАБУРИН и министр труда и социальной защиты области Павел КОНОВАЛОВ.

По словам министра, ежегодно больше 160 тысяч жителей Калужской области получают социальные услуги в нестационарной форме. За последние три года в регионе более чем на 14% снизилось количество семей, находящихся в социально-опасном положении, на 25% уменьшилась доля безнадзорных детей. С 2012 года удалось в 2,5 раза сократить число детей-сирот в государственных учреждениях области.

- Ежедневно калужане обращаются в центры занятости, - отметил Коновалов. - Их сотрудники профессионально решают задачи по трудоустройству безработных, развитию системы профобучения и профориентации, сохранению стабильности на региональном рынке труда. В прошлом году область одна из первых осуществила загрузку данных о мерах социальной поддержки в рамках реализуемого совместно с региональным отделением Пенсионного фонда РФ проекта Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).

Он также напомнил приоритетные задачи социальной сферы, обозначенные в Послании Президента страны Владимира Путина. Это – обеспечение в ближайшее Десятилетие детства в России устойчивого роста численности населения, создание системы социальной помощи на принципах справедливости и адресности, формирование системы долговременного ухода за пожилыми людьми и условий для роста продолжительности активной и полноценной жизни, обновление структуры занятости, увеличение производительности труда на новой технологической управленческой и кадровой основе.

Торжество завершилось праздничным концертом с участием лауреата международных конкурсов и фестивалей в Италии и Франции, народного коллектива ансамбля танца «Образ» и солиста Государственной Московской Филармонии, лауреата Национальной Премии «Овация» Игоря Милюкова.                                                                                                     


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Тэги: область
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