Глас народа
Важно:
Голосование
«Клиника года-2018» открыто!
Четверг, 07 июня
$ 62.01 0.02
72.86 0.35
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Читайте больше!

07.06.2018 12:52 0 387
Читайте больше!

1 июня на открытой городской площадке по улице Труда, 4 сотрудники Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара, детского подросткового клуба «Полет», члены совета территориальной общины «Суворовская» организовали и провели литературно—музыкальный праздник «Лето, книга, я - друзья» для детей микрорайона. 

Традиционно на этот праздник депутат Городской Думы города Калуги, председатель ТОС «Суворовская» Александр Окунев приглашает и воспитанников Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».

Александр Эдисонович поздравил ребят с Международным днем защиты детей и с началом летних каникул. «Летняя пора – это не только время отдыха, но и возможность открыть для себя что-то новое, - обратился он к ребятам. – Поэтому читайте больше интересных книг, делитесь впечатлениями с друзьями!»

Во время праздника дети с удовольствием приняли участие в играх, организованных хорошо знакомыми им литературными персонажами: скакали на метле Бабы-Яги, измеряли температуру вместе с Доктором Айболитом, выпускали джина из бутылки, дружно подпевали волшебнику-недоучке. Забавные клоуны вовлекали детей в подвижные игры, интеллектуальные турниры, зажигательные танцы, спортивные эстафеты. Все это сделало праздник ярким и незабываемым. 

Кульминацией стал приход самого Лета с целой корзинкой цветов и загадок. Для желающих работал мастер-класс «Цветочная поляна». Большую помощь в организации мероприятия оказали волонтеры общественной организации «Здоровье нации».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: городская дума
Еще новости из рубрики «Общество»

Депутаты внесли изменения в городской бюджет 30.05.2018 12:50

В гордуме обсудили судьбу детских лагерей «Искра» и «Дружба» 29.05.2018 10:40

На территории «Дружбы» люди живут на законных основаниях 25.05.2018 15:11

В Калуге в третий раз отметили «Единый день территориального общественного самоуправления» 24.05.2018 14:16

День бесплатной юридической помощи пройдёт в Калуге 24.05.2018 10:44

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 09 июня, 11:00
Открытый фестиваль народного творчества «Кладовая радости»
Городской Досуговый центр
вс 10 июня, 11:00
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

сб 09 июня, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
сб 09 июня, 10:30
Музыкальный мастер-класс.
Дом музыки
сб 09 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
вс 10 июня, 17:00
Мастер-класс по компьютерной графике
Рикки-Тикки

Концерты

пт 08 июня, 19:00
Отчетный концерт "Тодес"
Филармония
пт 08 июня, 22:30
TripFish
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 09 июня, 21:00
Bikers&Rockers
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 09 июня, 20:00
Летний Бранимир
До 16 и старше

Кино

Красный воробей
Мир Юрского периода 2
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Садко
Новости компаний

В филиале «Калугаэнерго» поздравили с 80-летним юбилеем ветерана-энергетика Бориса Григорьевича Кипелова

Специалисты филиала «Калугаэнерго» активизируют работу по профилактике детского электротравматизма

«Ростелеком» приступил к усовершенствованию «Системы-112» в Калужской области

Мобильную связь от «Ростелекома» в Калужском регионе выбрали 10 000 абонентов

Последние объявления на KupiSlona.ru

Моторчик печки Chevrolet Lacetii

Цена: 2 500 руб.

Рычаг передний правый Hyundai Getz

Цена: 700 руб.

Переключатель подрулевой стеклоочистителя Opel Corsa A

Цена: 900 руб.
Опросы
Правительство готовит повышение пенсионного возраста. Сэкономленные на выплатах деньги собираются направить на развитие экономики. А какой, на ваш взгляд, должен быть пенсионный возраст в России? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Покупка жилья в ипотеку

Магический блеск колец из серебра

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.