07.06.2018 12:52 387

1 июня на открытой городской площадке по улице Труда, 4 сотрудники Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара, детского подросткового клуба «Полет», члены совета территориальной общины «Суворовская» организовали и провели литературно—музыкальный праздник «Лето, книга, я - друзья» для детей микрорайона.

Традиционно на этот праздник депутат Городской Думы города Калуги, председатель ТОС «Суворовская» Александр Окунев приглашает и воспитанников Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».

Александр Эдисонович поздравил ребят с Международным днем защиты детей и с началом летних каникул. «Летняя пора – это не только время отдыха, но и возможность открыть для себя что-то новое, - обратился он к ребятам. – Поэтому читайте больше интересных книг, делитесь впечатлениями с друзьями!»

Во время праздника дети с удовольствием приняли участие в играх, организованных хорошо знакомыми им литературными персонажами: скакали на метле Бабы-Яги, измеряли температуру вместе с Доктором Айболитом, выпускали джина из бутылки, дружно подпевали волшебнику-недоучке. Забавные клоуны вовлекали детей в подвижные игры, интеллектуальные турниры, зажигательные танцы, спортивные эстафеты. Все это сделало праздник ярким и незабываемым.

Кульминацией стал приход самого Лета с целой корзинкой цветов и загадок. Для желающих работал мастер-класс «Цветочная поляна». Большую помощь в организации мероприятия оказали волонтеры общественной организации «Здоровье нации».