Виктор Бабурин: «В Калужской области не обижена ни одна национальность»

В канун Дня России в Законодательном собрании прошло расширенное заседание Совета непарламентских партий. На нём обсуждалось национальное единство России.
- Традиционно перед 12 июня мы проводим встречи представителей различных партий, диаспор, - рассказал председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор БАБУРИН. - Наша область - регион с высокой социальной стабильностью. Это достигается за счёт того, что мы живём в мире и согласии. Мы говорим представителям других национальностей: «Уважайте нас, уважайте наши законы и порядки, и мы будем уважать вас». На этом строятся наши отношения. У нас не обижена ни одна национальность. Мир и согласие — это основа единства не только нашего региона, но и всей страны.
В Калужской области проживает 106 национальностей, часть из них объединилась в диаспоры. В регионе проводятся дни культур разных народов, а также конкурс «Мисс и Мистер-Этно».
Виктор Бабурин рассказал, что сейчас в Госдуме готовится новый проект закона об изучении национальных языков.
- В нём предусматривается абсолютная свобода, никакого принуждения. Если семья считает, что дети должны знать свой национальный язык и заявляет об этом, в школе должны быть созданы условия, чтобы на факультативе этот язык изучать.
В качестве примера Виктор Сергеевич привёл армянскую диаспору в городе Сосенском. Они обратились к председателю Законодательного собрания с просьбой позволить их детям на факультативах в школе изучать армянский. И это было сделано. При этом никаких дополнительных ресурсов для этого не потребовалось. Люди даже сами нашли преподавателя.
Присутствовавший на заседании протодиакон Сергий Комаров рассказал, что в нашем регионе успешно проживают многонациональные семьи. Среди них и семья руководителя автономной некоммерческой организации «Межнациональная община «Бахтар» Хостая Мубарака Шаха. Хоть сам он является представителем афгано- таджикской диаспоры жена у него русская.
- В нашей диаспоре все семьи смешанные. Проблем, связанных с вероисповеданием, не возникает. Мы совместно празднуем все праздники. Детям даём выбор, какую религию исповедовать, - рассказал Хостай Мубарак Шах.
- Страна наша по своему составу уникальная, второй такой в мире нет, - подчеркнул Алексей РОМАНОВ, руководитель регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость». - Коренное население центральной части России готово воспринимать интеграцию с другими культурами. И это позволят другим культурам чувствовать себя здесь более комфортно. Мы за счёт этой интеграции становимся духовно богаче. Малые народы, которые к нам приезжают, приносят свои интересные обычаи и традиции. Если они подходят нашему менталитету, мы их с удовольствием воспринимаем.
Член молодёжного парламента при Законодательном Собрании Калужской области, педагог Александра ТАРАСОВА рассказала о том, как важно воспитывать уважение к другим национальностям и культурам с самого раннего возраста, на примере перемышльской школы.
Было принято решение продолжить оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в реализации комплекса мер по сохранению и укреплению национального единства.
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