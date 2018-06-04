300-летие Полотняного Завода отпраздновали в Калужской области

В субботу, 2 июня, в Дзержинском районе состоялся XL Пушкинский праздник, посвященный 300-летию Полотняного Завода. В церемонии открытия на площадке у главного дома усадьбы Гончаровых приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов с супругой, члены регионального Правительства, потомки поэта, гости из Калуги, Москвы и других регионов страны.
Глава региона поблагодарил собравшихся за теплый и радушный прием, заметив, что в Полотняном Заводе был основан первый в области самодеятельный театр:
- Эти традиции, вашу любовь к искусству и тех, кто жил здесь до вас, нужно сохранять, - подчеркнул он.
Артамонов рассказал, что работы по возрождению усадьбы приносят свои плоды. В то же время местным жителям нужно стремиться к дальнейшему благоустройству родного поселка. В качестве примера можно использовать опыт Тарусы, которая стала одним из победителей всероссийского конкурса концепций благоустройства малых городов и исторических поселений. На реализацию своего проекта «Тропою вдохновения» город получит 30 миллионов рублей.
- Вы живете в красивом поселке, - отметил глава региона. - Здесь старейшее в стране предприятие, в этом году откроется уникальный музей бумаги. Надо более интенсивно наводить порядок и суметь воспользоваться теми программами, которые действуют сегодня, в том числе по инициативе нашего Президента, по благоустройству таких небольших исторических мест.
В рамках праздничных мероприятий прошли выставка «Награды Российской империи» и театрализованная экскурсия «Полотняный Завод. Три века в истории России», организованная при содействии Калужского театра юного зрителя. Их посетил губернатор.
Также глава региона ознакомился с ходом реставрационных работ в храме в честь Преображения Господня на территории усадебного комплекса и побывал в уникальном памятнике русского зодчества эпохи классицизма – доме Щепочкина. Здесь сохранились подлинные печи, лепнина и роспись. В настоящее время также ведется подготовка этого объекта к ремонтно-реставрационным работам.
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