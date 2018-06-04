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Клещи покусали 49 детей

04.06.2018 09:52 0 972 Татьяна Светлова
Клещи покусали 49 детей

За минувшую неделю к медикам обратились 165 жителей Калужской области, пострадавших от укусов клещей. Среди них - 49 детей. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Проведена акарицидная обработка территории летних оздоровительных учреждений и детских садов на площади 155,8 га.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» исследовала 158 экземпляров клещей, снятых с людей. У 13 - положительный результат на клещевой иксодовый  боррелиоз.


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Тэги: общество
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