Клещи покусали 49 детей

За минувшую неделю к медикам обратились 165 жителей Калужской области, пострадавших от укусов клещей. Среди них - 49 детей. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Проведена акарицидная обработка территории летних оздоровительных учреждений и детских садов на площади 155,8 га.
Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» исследовала 158 экземпляров клещей, снятых с людей. У 13 - положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.
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