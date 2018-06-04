Клещи покусали 49 детей

За минувшую неделю к медикам обратились 165 жителей Калужской области, пострадавших от укусов клещей. Среди них - 49 детей. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Проведена акарицидная обработка территории летних оздоровительных учреждений и детских садов на площади 155,8 га.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» исследовала 158 экземпляров клещей, снятых с людей. У 13 - положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.