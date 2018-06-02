Под сенью липовых аллей — «Девушка с зонтиком»

Три жизни кокетки с зонтиком

В пятницу близ полудня случилось маленькое чудо. «Девушка с зонтиком» сошла с фонтана и стала прогуливаться по аллеям Центрального парка культуры и отдыха. У этого памятника очень интересная и непростая судьба.

В начале 19 века в Калуге не было водопровода. На площади Старый Торг была установлена круглая чугунная чаша, к которой была подведена вода от источника, расположенного возле Никитского храма. Отсюда горожане брали чистую воду для своих нужд, тут же пои­ли лошадей.

В 1886 году в Калуге появился городской водопровод и специальные водоразборные будки. Бассейн на Старом Торге утратил своё хозяйственное значение. Его перенесли на нынешнее место, дополнили верхней чашей и превратили в декоративный фонтан. Тем временем на территории бывшей Калужской крепости образовался Городской сад с высаженными аллеями и летним театром.

Изначально наверху фонтана стоял лебедь, из клюва которого лилась вода, однако затем фигуру птицы заменили бронзовой статуей, изображающей кокетливую девушку с зонтиком. Откуда она взялась, достоверно неизвестно. По легенде, скульптуру привёз из Италии один из калужских купцов. Во время короткой немецкой оккупации Калуги бронзовая фигурка бесследно исчезла.

В 1979 году по инициативе газеты «Знамя» скульптура была воссоздана по фотографиям, собранным калужанами. Однако спустя несколько лет фонтан серьёзно пострадал от вандалов, а в 2000 году статуя окончательно пришла в негодность.

Свою уже третью жизнь «кокетка с зонтиком» обрела в 2010 году: одну из аллей обновлённого парка снова украсила фигура таинственной незнакомки, кокетливо выглядывающей из-под зонтика.

Оживающая история

Обо всём этом первоклассникам 50-й школы рассказала сама «кокетка с зонтиком», в роли которой выступила старший научный сотрудник Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя Ирина Маркина.

— Такие театрализованные экскурсии мы проводим регулярно как для взрослой аудитории, студентов, так и для самых маленьких, — говорит Ирина Владимировна. — В этом году Центральному парку, он до 1931 года назывался Городским садом, исполняется 200 лет. К юбилею мы выпустили книгу «Под сенью липовых аллей», посвящённую истории нашего парка. Экскурсии основаны на материалах этой книги.

Стоит ли говорить о том, что малыши слушали о родном парке с огромным интересом. Такие уроки истории запоминаются надолго — возможно, на всю жизнь. Так в маленьких калужанах закладывается любовь к родному городу, родной стране, то, что называется патриотизмом.

Эта статья была опубликована в №22 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.05.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.