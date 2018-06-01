На территории «Тайфуна» открыли памятную стелу

В пятницу, 1 июня, в Калуге прошла торжественная церемония открытия стелы «АО «Тайфун» - трудовая слава Калужской области». В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов, министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов, мэр Калуги Дмитрий Разумовский, председатель территориального объединения организаций профсоюзов Александр Гречанинов, руководители и работники предприятия.

Напомним, три года назад предприятию присвоили почетное звание «Трудовая слава Калужской области». Открытие стелы совпало с завершением реконструкции производственных зданий и коммуникационных сооружений.

От имени губернатора и Правительства области заводчан со знаменательным событием поздравил заместитель губернатора Дмитрий Денисов. Он подчеркнул, что его личная трудовая биография неразрывно связана с этим предприятием:

- Несколько лет назад я каждый день проходил через заводскую проходную. И сегодня искренне рад тому, что у «Тайфуна» появилось новое «лицо». Теперь еще больше калужан узнают о том, что здесь действует одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Это повысит престиж завода.

Первый заместитель губернатора отметил серьезный вклад АО «Тайфун» в экономику области и пожелал его коллективу, руководству и акционерам уверенности в завтрашнем дне, а также новых трудовых достижений.

По окончании церемонии состоялось торжественное вручение почетных грамот лучшим молодым специалистам предприятия.