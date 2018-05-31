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«Калугаэнерго»: деревоустойчивые провода и зачем на Яченке подвинули опоры электросети

31.05.2018 11:19 0 857
«Калугаэнерго»: деревоустойчивые провода и зачем на Яченке подвинули опоры электросети

В среду, 30 мая, филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» провёл пресс-тур, в ходе которого руководство предприятия рассказало о подготовке к новому осеннее-зимнему сезону. До него ещё далеко, но этот процесс у энергетиков не прекращается никогда. Оно вообще фактически работает в двух сменяющих друг друга режимах – прохождение сезона пиковых нагрузок и подготовка к нему. Этот год не стал исключением. Как только потеплело, энергетики вышли в поля, леса, города и сёла – проверять, ремонтировать и реконструировать объекты энергетической инфраструктуры региона.

Ряд из них показали журналистам в ходе пресс-тура.

Неопасные провода

Это – воздушная линия на 10 кВ №12, которая идёт от подстанци «Кондрово».

Она снабжает электроэнергией многие населённые пункты. Первое, на что обращаешь внимание – провода на ней с изоляцией.

- Это одна из самых старых наших линий, протяжённостью 32 километра, рассказывает начальник Кондровского РЭС Олег БАТАЛОВ. - В конце прошлого года мы полностью реконструировали 14,6 километра, заменив голый провод на СИП (самонесущий изолированный провод – прим. ред.) Согласно нормативам, ширина просеки линий, оснащённых СИП составляет 5 метров.

Как оказалось, такого расстояния вполне достаточно, так как такой тип провода устойчив к падению веток и стволов деревьев.

- Если на СИП упадёт дерево, то вероятность обрыва минимальная – оно просто останется лежать на проводе, - объясняет Баталов. – Так как этот провод изолирован, ему не страшны перехлёсты – короткого замыкания не будет.

Работа по замене старых проводов на СИП ведётся в Калужской области уже далеко не первый год. И, как показывает практика, обрывы на таких линиях происходят исключительно во время природных аномалий, да и то не всегда. К примеру, на реконструированном участке линии №12 прошедшей зимой не было зафиксировано ни одного обрыва по причине падения деревьев, хотя природа преподносила энергетикам аномальные сюрпризы.

Также руководство «Калугаэнерго» показало две воздушных линии № 10 кВ от ПС «Копытцево». Она питает сёла Льва Толстого и Дворцы. На ней тоже в конце прошлого года произвели расчистку и расширение трасс на площади 16 га, после чего отключений по причине падения деревьев зафиксировано не было.

- Сейчас аналогичные работы ведутся во всех районах Калужской области. Всего в этом году планируется отремонтировать 3 172 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжений, выполнить ремонт оборудования на 1010-ти трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ, а также 25-ти подстанциях 35-110 кВ. В результате работ по реконструкции, реновации и новому строительству будет введено 340,26 МВА мощностей и 332,27 км линий электропередач, - делится планами работ в этом году Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» Владислав ОСТРИК. - В 2018 году завершается реализация многолетней программы по расширению трасс воздушных линий 35 кВ и выше, в этом году работы будут произведены на площади более 491 га. Особое внимание уделяется расчистке трасс от древесно-кустарниковой растительности, а также от угрожающих падением на провода деревьев.

Кустарник – в труху

Одно их главных приобретений «Калугаэнерго», с помощью которых в области уже начали расчищать трассы - мульчеры. Их закупили в прошлом году.

При помощи данного механизма итальянского производства, установленного на белорусский трактор, значительно упростилась работа по расчистке просек от мелкой поросли и кустарника.

- Раньше мы избавлялись от кустарников и поросли при помощи бульдозера, но при этой технологии вместе с кустарником снимался и плодородный слой почвы, - говорит Острик. – С мульчерами эта проблема снимается.

Всего «Калугаэнерго» закупило 4 машины. Три закреплены за территориальными отделениями, а одна оставлена для усиления работы на участках, где это требуется.

Всё лучшее – детям

Олег Баталов у сэндвич-подстанции в Кондрове

Новенькую утеплённую подстанцию, возведённую по сэнвич-технологии из блоков, в эти дни возводят в Кондрове, недалеко от местной школы. Это сделано по просьбе местной администрации, так как учебное заведение будет расстраиваться и расширяться, из-за чего требуются дополнительные мощности.

- В рамках реконструкции энергообъекта мы построили две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 350 метров, - говорит Баталов.

Работы ещё ведутся, но уже близки к завершению.

Подвинулись ради гребцов

Всего энергетики установили 7 новеньких опор.

Ещё один крупный объект, работы на котором вот-вот завершатся, расположен в районе Яченского водохранилища.

- К нам обратилась администрация области с просьбой перенести высоковольтную линию 110 кВ, - говорит Острик. – Дело в том, что здесь планируется расширение территории спортшколы олимпийского резерва по гребному спорту. И наши опоры находились на месте будущего строительства. В результате было воздвигнуто семь новых опор, а старые мы сейчас демонтируем. Работы ведем с опережением графика - должны были завершить все работы в июле, но фактически они уже завершены.

Энергетикам осталось только демонтировать старые опоры, чем они сейчас и занимаются.

- Надо отметить, что выполнение основных производственных программ – важнейшее условие обеспечения надежности электроснабжения потребителей, особенно в период максимальных зимних нагрузок, - говорит в заключение Владислав Острик. - Количество аномальных погодных условий в последнее время увеличивается. Но благодаря качественной и своевременной реализации мероприятий по подготовке к зиме, показатели надежности в филиале «Калугаэнерго» улучшаются: сокращается количество технологических нарушений и длительность перерывов в электроснабжении потребителей. Работы по работы по повышению надежности электроснабжения потребителей будут продолжены, в том числе с учетом последствий аномальных погодных явлений во время осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

 

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Тэги: общество калугаэнерго peклама
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