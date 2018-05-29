Больше калужан охватят обследованиями на ВИЧ-инфекцию

Во вторник, 29 мая, заместитель губернатора Калужской области Константин ГОРОБЦОВ провел заседание координационного совета по противодействию распространения в регионе ВИЧ-инфекции.

Речь шла о выполнении регионального плана реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Ряд целевых показателей стратегии в нашей области уже выполнен. Доля лиц, зараженных ВИЧ и стоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа данной категории достигает 93,6%. Число инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, составляет 52%. Успешно проводится химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. В 2017 году от ВИЧ-инфицированных матерей в области родилось 55 детей. Все они здоровы. Уровень информированности населения в возрасте от 18 до 49 лет по вопросам ВИЧ/СПИД в нашей области также достаточно высокий – 86%.

В ближайшие годы в области хотят расширить охват населения исследованиями на ВИЧ-инфекцию. К 2020 году более 24% граждан должны знать свой ВИЧ-статус. На эти цели, по словам главного врача Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елены АЛЕШИНОЙ, необходимо дополнительно выделить около 14 миллионов рублей. Средства планируется направить на закупку современных тест-систем и проведение специализированных исследований.

Константин Горобцов рекомендовал активизировать проведение разъяснительной кампании среди населения области, подключив к данной работе промышленные предприятия и организации всех форм собственности, учреждения образования, СМИ.

- Важно, чтобы люди не боялись и понимали значимость проведения таких обследований, - подчеркнул он.