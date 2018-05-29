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Анатолий Артамонов встретился с депутатом Госдумы Геннадием Скляром

29.05.2018 16:12 0 198 Дмитрий Ивьев
Анатолий Артамонов встретился с депутатом Госдумы Геннадием Скляром

Во вторник, 29 мая, в Калуге губернатор Анатолий АРТАМОНОВ провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России Геннадием СКЛЯРОМ. Они обсудили вопросы создания инновационного научно-технологического центра в Обнинске и реализации на территории нашего региона проекта гражданских инициатив «Калуга голос».

Эти проекты - депутатские инициативы, которые реализуются в рамках майских указов Президента России Владимира Путина.

- В 2017 году по поручению Президента страны был принят закон о создании в регионах центров технологического развития, - отметил Скляр. - Правительству России поручено создать не  менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, на принципах соединения университетов, научных организаций и предприятий. Мы начали работу, в которой активно участвуют четыре основных партнера: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Калужская  область, Госкорпорация «Росатом», Национальный исследовательский центр Курчатовский институт».

По словам Скляра, в настоящее время готовятся документы для внесения на рассмотрение Правительства РФ, которое будет принимать решение об открытии центра:

- Открытие центра даст возможность и в научно-технологической сфере повторить успех развития особых экономических зон, расположенных на территории Калужской области.

«Калуга голос»» - это проект гражданских инициатив, площадка для взаимодействия власти и насления.

- На сайте «Калуга голос» любой гражданин может общаться со своим депутатом любого  уровня: от федерального до  муниципального, - рассказал Скляр. - Это уже работающая система, которую мы вместе с министерством внутренней политики и массовых  коммуникаций региона будем активно развивать.

Анатолий Артмонов выразил депутату благодарность за работу, направленную на развитие региона. Со стороны области обещано необходимое содействие в реализации этих проектов.


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Тэги: область
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