Анатолий Артамонов встретился с депутатом Госдумы Геннадием Скляром

Во вторник, 29 мая, в Калуге губернатор Анатолий АРТАМОНОВ провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России Геннадием СКЛЯРОМ. Они обсудили вопросы создания инновационного научно-технологического центра в Обнинске и реализации на территории нашего региона проекта гражданских инициатив «Калуга голос».
Эти проекты - депутатские инициативы, которые реализуются в рамках майских указов Президента России Владимира Путина.
- В 2017 году по поручению Президента страны был принят закон о создании в регионах центров технологического развития, - отметил Скляр. - Правительству России поручено создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, на принципах соединения университетов, научных организаций и предприятий. Мы начали работу, в которой активно участвуют четыре основных партнера: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Калужская область, Госкорпорация «Росатом», Национальный исследовательский центр Курчатовский институт».
По словам Скляра, в настоящее время готовятся документы для внесения на рассмотрение Правительства РФ, которое будет принимать решение об открытии центра:
- Открытие центра даст возможность и в научно-технологической сфере повторить успех развития особых экономических зон, расположенных на территории Калужской области.
«Калуга голос»» - это проект гражданских инициатив, площадка для взаимодействия власти и насления.
- На сайте «Калуга голос» любой гражданин может общаться со своим депутатом любого уровня: от федерального до муниципального, - рассказал Скляр. - Это уже работающая система, которую мы вместе с министерством внутренней политики и массовых коммуникаций региона будем активно развивать.
Анатолий Артмонов выразил депутату благодарность за работу, направленную на развитие региона. Со стороны области обещано необходимое содействие в реализации этих проектов.
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