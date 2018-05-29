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Калужская область готовится к новому порядку применения контрольно-кассовой техники

29.05.2018 15:13 0 656 Дмитрий Ивьев
Калужская область готовится к новому порядку применения контрольно-кассовой техники

В понедельник, 28 мая, в Калуге губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ провел совещание, на котором рассматривались вопросы перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

В частности, обсуждался вопрос, касающийся реализации на территории региона Федерального Закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».

До 1 июля 2018 года организации, индивидуальные предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, и осуществляющие свою деятельность в сфере общепита и розничной торговли, имеющие наемных работников, с которыми заключены трудовые договоры, должны начать применять технику нового образца с передачей онлайн данных.

По информации Управления Федеральной налоговой службы области, на территории региона активно проводится работа по переходу данной категории налогоплательщиков на новый порядок использования кассовых аппаратов. В территориальных налоговых инспекциях организованы учебные классы, где есть возможность обучения регистрации контрольно-кассовой техники в соответствии с новыми требованиями. В этом году УФНС совместно с Торгово-промышленной палатой организовано 36 обучающихся семинаров, в которых приняли участие около 1500 слушателей.

Положительно оценив проведенную работу, губернатор акцентировал внимание участников совещания на необходимости её активного продолжения, завершения перехода на новый порядок использования техники в оптимальные сроки.


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Тэги: область
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