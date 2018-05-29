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Калужане попробуют продукцию участников конкурса «Покупаем калужское»

29.05.2018 15:10 0 379 Дмитрий Ивьев
Калужане попробуют продукцию участников конкурса «Покупаем калужское»

В среду, 30 мая, в 14:00 в торговом комплексе «Лента» на Грабцевском шоссе, 59 пройдёт выставка-дегустация в рамках областного смотра-конкурса «Покупаем калужское». Мероприятие организует региональное министерство конкурентной политики.

На выставке свою продукцию представит 21 товаропроизводитель:

  • мясопродукты: ОАО «Обнинский колбасный завод», АО «Думиничский мясокомбинат», АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская», ООО «Птицефабрика в Белоусово», ООО «Воротынские пельмени»;
  • молочная продукция и сыры: ООО «Агрофирма Оптина», ООО «САПК-Молоко», ООО «Молочные Активы», Крестьянское-фермерское хозяйство «НИЛ», Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Первомайский», ООО «ГРАН ЛЕТЬЕ», Индивидуальный предприниматель Даниелян Михаил Владимирович;
  • хлебопродукты и мучные кондитерские изделия: ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуга, ОАО «Хлебокомбинат» г. Обнинск, ООО «Производственная фирма «Кондровский хлебокомбинат», ООО «Таруса хлеб», АО «Колос»;
  • ООО «Производственная компания «Яблочко» Фабрика «Калужские Лакомства», ООО «Пирсен» и ООО ПО «СНЭК», ООО «Морепродукты» Калужский рыбоперерабатывающий завод.

Работу гипермаркета и конкурсную продукцию оценят покупатели и члены комиссии по десятибальной шкале. Опрос жителей с помощью анкеты «Что покупают калужане и почему?» проведут студенты Торгово-экономического колледжа Калуги.

Напомним, конкурс проводится министерством ежегодно с 2009 года. Он будет проходить до 10 ноября по шести номинациям: «Лидер продаж калужских товаров» (3 номинации), «Лидер продаж калужских товаров среди розничных рынков и ярмарок Калужской области», «Лучший товар года» и «Калужская новинка года».

В течение года в рамках конкурса запланировано проведение 16 мероприятий, включая выставки-дегустации продуктов региональных товаропроизводителей в городах Калуге, Обнинске, Кирове и в Жуковском районе.

Результатом проведения конкурса предыдущих лет стало заключение соглашений о поставке новых видов продукции в торговые сети и, соответственно, увеличилась доля продажи продуктов питания местных изготовителей.

Итоги конкурса будут подводиться комиссией с 1 по 10 ноября 2018 года.


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Тэги: область
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