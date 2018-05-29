Калужане попробуют продукцию участников конкурса «Покупаем калужское»

В среду, 30 мая, в 14:00 в торговом комплексе «Лента» на Грабцевском шоссе, 59 пройдёт выставка-дегустация в рамках областного смотра-конкурса «Покупаем калужское». Мероприятие организует региональное министерство конкурентной политики.
На выставке свою продукцию представит 21 товаропроизводитель:
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Работу гипермаркета и конкурсную продукцию оценят покупатели и члены комиссии по десятибальной шкале. Опрос жителей с помощью анкеты «Что покупают калужане и почему?» проведут студенты Торгово-экономического колледжа Калуги.
Напомним, конкурс проводится министерством ежегодно с 2009 года. Он будет проходить до 10 ноября по шести номинациям: «Лидер продаж калужских товаров» (3 номинации), «Лидер продаж калужских товаров среди розничных рынков и ярмарок Калужской области», «Лучший товар года» и «Калужская новинка года».
В течение года в рамках конкурса запланировано проведение 16 мероприятий, включая выставки-дегустации продуктов региональных товаропроизводителей в городах Калуге, Обнинске, Кирове и в Жуковском районе.
Результатом проведения конкурса предыдущих лет стало заключение соглашений о поставке новых видов продукции в торговые сети и, соответственно, увеличилась доля продажи продуктов питания местных изготовителей.
Итоги конкурса будут подводиться комиссией с 1 по 10 ноября 2018 года.
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