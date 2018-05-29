В гордуме обсудили судьбу детских лагерей «Искра» и «Дружба»

29 мая состоялось заседание комиссии Городской Думы по муниципально-частному партнёрству под председательством Дениса КУРГАНОВА.
Депутаты заслушали отчёт о состоянии спортивных и оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности и не используемых по назначению.
Всего в муниципальной собственности находится пять лагерей: «Смена», «Белка», «Искра», «Чайка» и «Дружба».
Не используются по назначению два лагеря – «Искра» и «Дружба»
Лагерь «Искра» был введён в эксплуатацию в 1958 году, в настоящее время часть корпусов находится в аварийном состоянии. Лагерь был закрыт в 2016 году связи с необходимостью сноса двух аварийных корпусов.
Для возобновления функционирования лагеря необходимо строительство модульного жилого корпуса на 200 койко-мест, отвечающего санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН.
Для проведения данных работ необходимо порядка 52 миллионов рублей, включая работы по прокладке водопровода и сети электроснабжения.
Также в лагере требуется провести демонтаж бани, хозяйственного блока, части административных зданий, столбов электроснабжения, уличных умывальников и туалетов, клуба и складских помещений с вывозом строительного мусора. На проведение этих работ потребуется ещё порядка 4 миллионов рублей.
5 миллионов рублей потребуется на ремонт и ревизию скважины, водонапорной башни, оборудование помещения столовой, футбольного поля, спортивной площадки и замены части ограждения.
На проведение земляных и ландшафтных работ по территории лагеря необходимо будет выделить 1,5 миллиона рублей.
Детский оздоровительный лагерь «Дружба» находился в ведении ФГУП «Калужский электромеханический завод» и функционировал до 2002 года.
В настоящее время лагерь находится на балансе МУП «УК МЖД Московского округа», часть строений лагеря разрушена, оставшиеся находятся в аварийном состоянии либо требуют ремонта и реконструкции.
– Если не заниматься такими объектами как «Дружба» и «Искра», то в скором времени лагеря будут полностью разрушены и непригодны к дальнейшему использованию, – уверен председатель комиссии Денис КУРГАНОВ, – лагерь «Дружба» необходимо изъять из хозяйственного ведения МУПа и передать в казну муниципалитета. После этого появится потенциальная возможность реанимировать лагерь, например, с применением механизмов муниципально-частного партнёрства, путём передачи его в концессию или долгосрочную аренду. Управлению экономики следует также рассмотреть возможность перепрофилирования лагеря.
Обсудив ситуацию, депутаты пришли к выводу, что бюджет Калуги не располагает необходимыми средствами для восстановления и реконструкции лагерей и такое положение сохранится и в обозримом будущем.
Также отмечалось, что детский отдых как инвестиционный проект не интересен бизнесу и найти потенциальных инвесторов будет очень непросто.
Члены комиссии приняли решение обратиться к Городскому Голове и выяснить его позицию по дальнейшей судьбе муниципальных детских лагерей, не использующихся по прямому назначению.
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