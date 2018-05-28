По итогам форума в Петербурге Калужская область планирует заключить соглашений на миллиард долларов

В субботу, 26 мая, завершил работу XXII Петербургский международный экономический форум. Как мы уже рассказывали, в нём принимала участие делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым.
Представители региона работали на тематических сессиях, международных встречах, участвовали в презентациях, вели переговоры с иностранными и российскими инвесторами.
Итоги работы глава региона назвал продуктивными.
- Считаю, что Калужская область должна участвовать не только в ПМЭФ, но и во всех мероприятиях такого масштаба, - подчеркнул он. - Будем готовиться к форуму в Екатеринбурге и, конечно же, продолжать работу в Сочи. Эти три основные площадки мы должны иметь ввиду и везде представлять хороший стенд. В этом году наш стенд пользовался большим интересом у делегатов и гостей форума, значит, усилия по его созданию не напрасны.
По итогам деловых встреч с потенциальными инвесторами, проведённых на переговорной площадке Калужской области, планируется заключить соглашений более чем на миллиард долларов США.
Анатолий Артамонов поблагодарил компании, которые внесли свой вклад в создание региональной экспозиции и работали на форуме. Глава региона выразил надежду, что с каждым годом их число будет увеличиваться.
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Насос ГУР Nissan Micra 1.0 98г
Карданчик рулевой VW Passat B3 с гу
Бампер задний Mitsubishi ASX c 2010г
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