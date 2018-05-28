Жители Михалей выбрали в сельскую думу убеждённых сторонников ЭкоТехноПарка

В минувшее воскресенье, 27 мая, в сельском поселении «Михали», на землях которого планируется открытие ЭкоТехноПарка, прошли выборы в сельскую думу. На 7 мест претендовали 19 человек, а своё желание участвовать в них поначалу высказывали 26 кандидатов.
Однако семерых самовыдвиженцев избирком до выборов не допустил. Причина – кандидаты нарушили правила подачи документов. Они не приложили к ним данные о своих ИНН. Отвергнутые опротестовали было это решение в суде, но тот согласился с избиркомом в том, что людей, которые не способны справиться даже с такими мелочами, к выборам, согласно закону, допускать нельзя.
В итоге из 19-ти кандидатов михалёвцы выбрали семерых депутатов. Среди них один самовыдвиженец и шестеро - от «Единой России».
В сельскую думу попали люди разных возрастов и социальных статусов, но все они – убеждённые сторонники строительства на территории сельского поселения ЭкоТехноПарка, который призван дать толчок к развитию самого депрессивного в области Износковского района.
Публикуем список победителей с краткой информацией о них.
Напомним: планы по строительству ЭкоТехноПарка в Износковском районе озвучили общественности в прошлом году. В рамках этого проекта на территории промышленного комплекса австрийское предприятие планирует возвести современный мусоросжигательный завод. Также там планируется построить теплицы с круглогодичным выращиванием овощей и деревообрабатывающее предприятие. Сразу после этого в районе началось противодействие этому проекту. Костяк протестантов составляют московские дачники и та часть калужской оппозиции, которая завоевала в своё время славу маргинальной.
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