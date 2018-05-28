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Жители Михалей выбрали в сельскую думу убеждённых сторонников ЭкоТехноПарка

28.05.2018 13:19 9 1037 Сергей ПЕТРОВ
Жители Михалей выбрали в сельскую думу убеждённых сторонников ЭкоТехноПарка

В минувшее воскресенье, 27 мая, в сельском поселении «Михали», на землях которого планируется открытие ЭкоТехноПарка, прошли выборы в сельскую думу. На 7 мест претендовали 19 человек, а своё желание участвовать в них поначалу высказывали 26 кандидатов.

Однако семерых самовыдвиженцев избирком до выборов не допустил. Причина – кандидаты нарушили правила подачи документов. Они не приложили к ним данные о своих ИНН. Отвергнутые опротестовали было это решение в суде, но тот согласился с избиркомом в том, что людей, которые не способны справиться даже с такими мелочами, к выборам, согласно закону, допускать нельзя.

В итоге из 19-ти кандидатов михалёвцы выбрали семерых депутатов. Среди них один самовыдвиженец и шестеро - от «Единой России».

В сельскую думу попали люди разных возрастов и социальных статусов, но все они – убеждённые сторонники строительства на территории сельского поселения ЭкоТехноПарка, который призван дать толчок к развитию самого депрессивного в области Износковского района.

Публикуем список победителей с краткой информацией о них.

  1. Дроздов Дмитрий Сергеевич - 99 голосов. Выдвинут «Единой Россией». 29 лет, работает в ОАО «Российские железные дороги» в должности осмотрщик-ремонтник вагонов.
  2. Валуев Павел Владимирович - 93 голоса. Также выдвинут от «ЕР». 54 года, индивидуальный предприниматель.
  3. Шестакова Татьяна Астафьевна - 91 голос. Самовыдвиженец. 58 лет, пенсионерка.
  4. Павлов Александр Сергеевич – 87 голосов. Выдвинут «ЕР». 32 года, генеральный директор ООО «Интеб Строй», занимающейся строительными и отделочными работами.
  5. Фаянс Илья Аркадьевич – 87 голосов. Выдвинут «ЕР». 24 года, трудится в ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Калужской области» в должности начальника караула.
  6. Тюриков Алексей Юрьевич - 86 голосов. Работает заместителем гендиректора ГУ Калужской области «Аэродром».
  7. Штанин Павел Валерьевич - 86 голосов. Выдвинут «ЕР». 34 года, начальник информационно-технического отдела ООО «Вектор-групп».

Напомним: планы по строительству ЭкоТехноПарка в Износковском районе озвучили общественности в прошлом году. В рамках этого проекта на территории промышленного комплекса австрийское предприятие планирует возвести современный мусоросжигательный завод. Также там планируется построить теплицы с круглогодичным выращиванием овощей и деревообрабатывающее предприятие. Сразу после этого в районе началось противодействие этому проекту. Костяк протестантов составляют московские дачники и та часть калужской оппозиции, которая завоевала в своё время славу маргинальной.


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Тэги: михали экотехнопарк износки
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