Второй день форума в Петербурге: диалоги со Швецией и Францией

В Санкт-Петербурге продолжает работу XXII международный экономический форум.

Бизнес-диалог «Россия – Швеция»

Вечером в четверг, 24 мая, в рамках форума состоялся бизнес-диалог «Россия - Швеция». В заседании приняли участие Посол Королевства Швеция в России Петер Эриксон и статс-секретарь по вопросам ЕС и торговли Швеции Оскар Стренстрём.

Участники встречи отметили позитивные тенденции в развитии двусторонних отношений. В числе наиболее перспективных направлений отмечалось внедрение инноваций и информационных технологий.

Губернатор Калужской области Анатлий АРТАМОНОВ назвал такой подход дальновидным и рассказал участникам о мерах поддержки шведских предприятий в Калужской области.

В регионе работают автомобильная компания «Вольво», англо-шведская фармацевтическая компания «АстраЗенека» и другие шведские компании — «Парт Инн» (строительство отеля в Ворсино), «Линде Газ Рус» (производство газов), «Постак» (конверты, почтовая упаковка).

- Мы создаем благоприятные условия для тех, кто желает сотрудничать с нами, всегда интересуемся: «Чем помочь, что мешает работать?», - подчеркнул губернатор.

Он также заметил, что руководство области успешно отстаивает интересы инвесторов не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Глава региона выразил заинтересованность в расширении взаимных контактов. При этом Артамонов заметил, что с партнерами «надо разговаривать на одном языке». Поэтому в нашей области большое внимание уделяется качеству подготовки управленческих кадров и профессиональных специалистов в различных отраслях, формируется инфраструктура, необходимая для реализации международных проектов.

- Мы готовы предоставлять в наших индустриальных парках и особой экономической зоне площадки для новых шведских предприятий, - подчеркнул губернатор.

Деловой завтрак Сбербанка

В пятницу, 25 мая, программа форума открылась деловым завтраком Сбербанка.

В нем приняли участие вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, Министр торговли РФ Максим Орешкин, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководители российских регионов, эксперты.

Речь шла о необходимости ускорения процессов экономического развития отечественной экономики за счет цифровизации и внедрения современных технологий. Дискуссия развернулась вокруг вопросов: какой спектр реформ позволит ускорить экономику до 3–4% в год, как построить современную систему госуправления, кто будет реализовывать новую экономическую повестку?

Калужская область попала в первую двадцатку инвестрейтинга

Также в рамках XXII Петербургского международного экономического форума Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов презентовало результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

По его итогам Калужская область заняла 13 место, переместившись на него с 5-го. В первую двадцатку также вошли Тюменская область, Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская область, Краснодарский край, Воронежская область, Чувашская Республика, Московская, Ульяновская, Белгородская, Ленинградская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Калининградская, Тамбовская, Ярославская области, Хабаровский край, а также Новосибирская и Свердловская области.

Комментируя итоги рейтинга, Анатолий Артамонов отметил, что с каждым годом в стране растет конкуренция за привлечение инвесторов одновременно с совершенствованием в регионах условий для их прихода.

- В свое время Калужская область делилась опытом в этой сфере, принимая делегации из многих областей и краев России, мы и сегодня продолжаем это делать, - подчеркнул он. - Поэтому рады за тех, кто смог, в том числе опираясь на наши наработки, подняться на новую ступень в этом важном для каждой территории деле – привлечении капитала. Мы также продолжаем стремиться к наращиванию инвестиционного потенциала. В прошлом году приток прямых иностранных инвестиций составил 1,5 млрд $ США, что выше 2016 года на 45%. В сравнении с другими субъектами это 4 место в ЦФО и 13 в России. Инвесторы нам доверяют, отмечая неизменность условий работы в регионе, стабильность нашей бизнес-среды, видя в нас надежного делового партнера.

Накануне, как мы уже рассказывали, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева оценила опыт Калужской области в работе с бизнесом и создании условий по запуску новой инфраструктуры как «кладезь лучших практик управленческих решений», назвав Анатолия Артамонова «наставником для команды АСИ». По мнению генерального директора АСИ, главное, чего удалось добиться руководителю Калужской области - это «собрать сильную команду, найти ярких людей, которые готовы работать на благо региона и реализовывать глобальные интересные проекты, которые потом расходятся по всей нашей стране».

«Светлая страна» в Калужской области

В пятницу на Петербургском экономическом форуме был презентован интернет-портал «Светлая страна». Этот портал для обеспечения прямой связи с потребителями электроэнергии представил холдинг «Россети».

- Интернет-портал "Светлая страна" поможет установить компаниям группы "Россети" прямой контакт с потребителями электроэнергии, тем самым оптимизировав процесс подачи заявок о технологических нарушениях на сетях и повысив качество электроснабжения потребителей в целом, - заявил генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

С помощью нового сервиса потребители смогут максимально простым способом сообщить об имеющейся проблеме, связанной с электроснабжением. В основе портала – простота и удобство направления информации, а также скорость обработки обращений. Верстка сайта адаптирована для использования на мобильных устройствах и планшетных компьютерах.

Подключение регионов к новому сервису будет производиться поэтапно. В конце мая начнутся предварительные испытания, а с июля текущего года портал «Светлая страна» будет запущен в тестовом режиме в Тверской и Калужской областях. Внедрение проекта во всех регионах присутствия «Россетей» ожидается с 1 января 2019 года.

Принимавший участие в презентации губернатор Анатолий АРТАМОНОВ положительно оценил запуск нового сервиса.

- Качественного электроснабжения требуют современные производства, социальные учреждения, работа по внедрению цифровых технологий, - заметил губернатор. При этом он особо подчеркнул, что одна из основных целей проекта – выстраивание цивилизованных отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии.

Вместе с Путиным и Макроном

25 мая губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие и в бизнес-диалоге «Россия – Франция». Во встрече участвовали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон, министры российского Правительства, представители бизнес-сообщества и институтов развития двух стран, главы ряда российских регионов.

Состоялся разговор о дальнейшем развитии сотрудничества двух стран.

В ходе обмена мнениями Анатолий Артамонов акцентировал внимание на том, что дружеские связи Калужской области и Франции имеют давние традиции. В годы Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов именно на территории нашего региона формировался легендарный франко-российский авиаполк «Нормандия-Неман».

По словам губернатора, в последние годы Франция занимает одно из ведущих мест среди зарубежных стран в объеме иностранных инвестиций в экономику региона.

- Общий объем накопленных инвестиций французских предприятий в экономику Калужской области составляет около полутора миллиардов евро, - подчеркнул Артамонов. - Это внушительная цифра. Мы сотрудничаем со всеми французскими компаниями с большим удовольствием, у нас есть полное взаимопонимание.