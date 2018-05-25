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На территории «Дружбы» люди живут на законных основаниях

25.05.2018 15:11 0 2097
На территории «Дружбы» люди живут на законных основаниях

В начале мая на заседании комиссии Городской Думы по анализу деятельности муниципальных предприятий был поднят вопрос о появлении на территории лагеря «Дружба» жильцов и законности их пребывания там.

24 мая директор МУП «УК МЖД Московского округа Калуги», депутат Городской Думы Денис Курганов, вместе с представителями местных властей и Городской Управы осмотрели территорию лагеря с целью разобраться в сложившейся ситуации.

Как выяснилось, проживающие в лагере находятся там на законных основаниях.

– Есть указ президента, запрещающий перепрофилирование данных земельных участков, а здесь получилось, что вся территория лагеря относится к землям, предназначенным для отдыха и оздоровления детей, но кусочек этой земли переведён под личное подсобное хозяйство, – прокомментировал ситуацию Денис Курганов, – с этой ситуацией надо разобраться, чтоб в дальнейшем пионерские лагеря не превратились в маленькие кусочки частной собственности. В данном случае есть решение суда и его никто не опротестовывал, у граждан есть свидетельство о собственности, которое вызвало удивление у представителей Городской Управы, они не в курсе, что такое возможно. Есть лагеря, которые не используются, но это не значит, что их нужно превращать в личное подсобное хозяйство.

Сейчас лагерь находится на балансе у муниципального предприятия, Денис Курганов стремится передать данное имущество городу, чтобы городские власти смогли найти достойное применение лагерю.

Проживающая на территории лагеря Вера Александровна Нестерова с 1990 года работала сторожем в «Дружбе», а после закрытия осталась жить в сторожке. Когда к ней переехала жить дочь с внучками, они решили, что нужно достроить дом.

– Подали иск в Козельский суд для оформления дома на себя, а оттуда были разосланы бумаги в муниципальные учреждения для нахождения собственника, нам был дан ответ, что лагерь никому не принадлежит, и на этом основании присудили дом. А раз есть дом, то разрешили и приватизировать землю в 2015 году, – рассказала Вера Александровна.


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Тэги: городская дума
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