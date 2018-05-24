Калужская область принимает активное участие в XXII Петербургском международном экономическом форуме

Как мы уже рассказывали, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ принимает участие в XXII Петербургском международном экономическом форуме.

Как в Калужской области создали благоприятный деловой климат

Утром 24 мая глава региона поучаствовал в деловом завтраке, организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс» для зарубежного дипломатического корпуса. Состоялся разговор на тему: «Деловой климат в России: чего удалось достичь, и куда двигаться дальше?».

Отмечалось, что в рейтинге Doing Business Всемирного банка Россия за шесть лет переместилась со 124 на 35 позицию – такую динамику не демонстрировала больше ни одна страна в мире. Высокое качество сервисов и институтов развития отмечают представители бизнеса во всех регионах России.

Анатолий Артамонов рассказал об опыте формирования комфортной среды для привлечения инвесторов в Калужской области. Эта работа началась в 2000-х годах и ведется, по словам губернатора, с учетом лучшего мирового опыта и ожиданий потенциальных инвесторов. В настоящее время в регионе действуют 13 индустриальных парков и особая экономическая зона «Калуга», созданы институты развития, центры подготовки кадров, сформирована современная нормативно-правовая база. Опыт Калужской области вошел в разработанный Агентством стратегических инициатив стандарт по улучшению инвестиционного климата.

Глава региона особо подчеркнул, что на состояние бизнес-среды на местах серьезное влияние оказывает работа территориальных федеральных органов власти. Оценка качества их работы, по мнению Анатолия Артамонова, должна во многом зависеть от того, насколько активно в регионе продвигается бизнес.

Калужская и Нижегородская область договорились о сотрудничестве

Также 24 мая на форуме между Правительствами Калужской и Нижегородской областей заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Регионы договорились о совместных мероприятиях на ближайшие три года.

Подписи под документом поставили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Экспорт - основной показатель конкурентоспособности

В панельной сессии «Экспорт регионов России – преодолевая новые рубежи» приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, руководитель Российского экспортного центра Андрей Слепнев, президент общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, руководители других регионов и компаний-экспортёров.

В своем выступлении глава нашего региона подчеркнул, что экспорт является для региональных экономик основным показателем конкурентоспособности. В Калужской области по итогам 2017 года его объем вырос в 1,9 раза и составил порядка 1,4 миллиарда долларов США. Его основой стала продукция обрабатывающих производств.

По словам Анатолия Артамонова, развитию экспортного потенциала области во многом способствовало взаимодействие с Российским экспортным центром, который оказывает эффективные меры поддержки. При этом региональный бизнес еще недостаточно вовлечен во внешнеэкономическую деятельность.

По мнению губернатора, необходимо содействовать предприятиям, выпускающим продукцию на экспорт, в ее сертификации и продвижении на внешние рынки, а также в решении вопросов налогообложения. Значительные перспективы, по его мнению, открывает и развитие транспортной инфраструктуры. Для Калужской области это в первую очередь международный логистический проект «Новый шёлковый путь», который включает станцию Ворсино.

- Убежден, что сейчас самое благоприятное время для развития экспорта. Эта деятельность должна стать максимально привлекательной для бизнеса, хотя пока она расценивается как рискованная, - заметил Артамонов.

Подписан меморандум с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив

Чуть позже Анатолий Артамонов, заместитель председателя Внешэкономбанка Алексей Иванченко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали Меморандум о взаимодействии сторон в целях улучшения инвестиционного климата в Калужской области и содействия в создании условий для устойчивого экономического роста и комплексного развития региона.

Стороны договорились, что в числе основных направлений совместной работы будут формирование и реализация на территории нашей области проектов регионального и межрегионального значения, в том числе направленных на развитие особых экономических зон, поддержка территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных кластеров и монопрофильных муниципальных образований.

Запланировано также проведение оценки эффективности мер региональной государственной поддержки в Калужской области с учетом показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и совершенствование условий для работы бизнеса.

К ОЭЗ «Калуга» хотят построить железнодорожную ветку

На встрече с генеральным директором - председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым Анатолий Артамонов подписал соглашение о сотрудничестве в сфере создания железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Калуга» с использованием государственно-частного партнерства.

Планируется сотрудничество сторон в части организации грузового железнодорожного сообщения между станцией Людиново-1 Московской железной дороги и территорией особой экономической зоны «Калуга» на условиях государственно-частного партнерства. Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта составляет около 800 миллионов рублей.

«Чем более открытым будет становиться общество для бизнеса, тем больше успехов достигнет наша страна»

Подписи под ещё одним соглашением о сотрудничестве между Калужской областью и АНО «Агентство стратегических инициатив» поставили губернатор Анатолий Артамонов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по внедрению на территории Калужской области успешных практик, реализуемых в стратегической инициативе агентства «Единое информационное пространство для лучших практик развития субъектов Российской Федерации» и практик – финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов. Кроме того, запланирован обмен успешными практиками развития территорий на муниципальном уровне, а также необходимой в данной сфере информацией и аналитическими данными.

- Инструменты, которые сегодня использует АСИ, очень полезны, - заметил губернатор. - Чем более открытым будет становиться общество для бизнеса, тем больше успехов достигнет наша страна.

Светлана Чупшева оценила опыт Калужской области в работе с бизнесом и создании условий по запуску новой инфраструктуры как «кладезь лучших практик управленческих решений», назвав Анатолий Артамонова «наставником для команды АСИ».

По мнению генерального директора АСИ, главное, чего удалось добиться руководителю Калужской области - это «собрать сильную команду, найти ярких людей, которые готовы работать на благо региона и реализовывать глобальные интересные проекты, которые потом расходятся по всей нашей стране». Она поблагодарила главу региона за возможность работать с представителями Калужской области, «создавая вместе что-то новое и эффективное в региональном управлении».

Сотрудничество с Болгарией

24 мая на выставочном стенде Калужской области также состоялись переговоры губернатора Анатолия Артамонова с министром по туризму Болгарии Николиной Ангелковой.

Речь шла о возможных перспективах сотрудничества в сфере туризма. В этой работе Анатолий Артамонов предложил шире использовать возможности международного аэропорта «Калуга».