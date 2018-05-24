Тур по новостройкам - 2018: Ипотека бьет рекорды! Пора смотреть квартиры

24.05.2018 14:01 1455

Как обычно, в середине мая мы вместе с нашими читателями проехались по самым интересным новостройкам Калуги

В этот раз остановок на пути следования нашего тура было совсем немного. То ли застройщики еще не успели навести порядок на строительных площадках после зимы, то ли похвастать оказалось нечем… В общем, как обычно, показать процесс строительства потенциальным покупателям согласились только те, у кого все нормально. Тем лучше. В «комсомольских» турах обычно участвуют застройщики, ­которым нечего скрывать.

Ставки падают

Наш небольшой тур проходил на фоне тектонических изменений на рынке недвижимости: ставки ипотечных кредитов впервые в новейшей истории стали измеряться однозначными цифрами. К концу нынешнего года ипотека вполне может снизиться до 8% годовых, а в течение полутора-двух лет — ​и до 7%. Конечно, это не европейские 2–3%, но все же жилье так или иначе становится доступнее — ​хотя бы за счет кредитования. Не­удивительно, что объемы выданных ипотечных кредитов бьют рекорды даже несмотря на то, что доходы граждан сейчас особо не растут. В 2017 было оформлено более миллиона жилищных кредитов на общую сумму около 2 трлн. рублей.

В этом феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 100 тысяч кредитов на сумму более 200 млрд. руб. (в 2 раза выше уровня февраля 2017 года).

У некоторых экспертов это вызывает беспокойство. Не надуется ли у нас «ипотечный пузырь», как в США, ведь реальные доходы населения растут гораздо медленнее, и нестабильная экономическая ситуация может помешать заемщикам погасить кредит или сделает эти выплаты неподъемными. Но другие эксперты указывают, что ипотека — ​процесс регулируемый и если число сделок вырастет в разы, банки могут приостановить выдачу кредитов путем ужесточения требований к заемщикам. А как только они ужесточатся, уменьшится и количество ипотечных сделок.

Что, где и как строили

Большинство участников тура планировали брать квартиру в ипотеку, но признавались, что, несмотря на падающие ставки, кредит на жилье все еще серьезная нагрузка на семейный бюджет. Поэтому нужно учитывать и все сопутствующие расходы. Например, на ремонт. А ремонт зависит от технологии строительства дома, так что потенциальные покупатели, пользуясь случаем, выясняли у застройщика все детали. Как будут обстоять дела с оплатой жилищно-коммунальных услуг? Какая предполагается управляющая компания? Входит ли в стоимость лоджия? Как и из какого материала будет выполнена шумоизоляция, как будут проложены трубы и электропроводка, какой марки установят котлы? А уж сколько споров о том, как лучше делать стяжку пола и где нужно устанавливать счетчики!

Такое внимание к деталям не только доказывает серьезность подхода к покупке квартиры, но и подтверждает старую истину: сколько людей, столько и мнений. И чтобы на каждое мнение нашлась своя квартира, мы и проводим «Туры по новостройкам». Следующий состоится в сентябре, но высказать свои пожелания о том, на каких новостройках вы хотели бы побывать, можно уже сейчас. Звоните нам: 8 (4842) 79–04–54, доб. 181. До встречи на сентябрьском туре!

Итальянский дом с видом на Калугу

Пожалуй в этот район города наш тур не заезжал еще ни разу. Чуть больше года назад на улице Высокой стал подниматься высоко вверх многоэтажный «Дворец», по-итальянски «Палладио», который возводит строительная компания Традиция.

- Вид, конечно, впечатляющий.

- Да, смотреть в окно тут можно долго.

Если в других новостройках, участники тура уделяли больше внимания стенам и потолкам, то попав в «Палладио» все первым делом прильнули к окнам. Квартиры нам показывали на 8 этаже, и с этой высоты открывался удивительный пейзаж на Яченское водохранилище, манящий зеркальной гладью, Калужский бор, завораживающий тенистостью крон, Лаврентьевский монастырь, купола которого бликуют от лучей уходящего солнца. Хорошо было видно и Правый берег. Погода к этому времени немного испортилась, но темнеющие тучи только добавляли пейзажу величественности.

Впрочем, и внутри жилого комплекса было на что посмотреть. «Палладио» состоит из двух корпусов, между которыми будет двор, оборудованный, детской и спортивной площадками, лавочками и старинными фонарями, по периметру будет выполнен ландшафтный дизайн. Фасады зданий украшают элементы в итальянском стиле – сандрики, балясины и пилястры. Входные группы будут оформлены белоснежными колонными, гармонично вписанные в архитектурный ансамбль строений.

Вообще этот спроектированный итальянскими архитекторами дворец можно считать хорошим образцом современного подхода к проектированию жилья для больших городов. Архитекторы расчётливо отнеслись к пространству, большая парковка спрятана под землю, что не только экономит место, но и избавляет жильцов от одной из самых серьезных проблем современного города.

Инженерное оборудование жилого комплекса также говорит о том, что проектировали его люди, отлично понимающие потребности современного человека. Дом оборудован индивидуальным газовым отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией, системой пожарной безопасности и контроля доступа. В квартирах трехметровые потолки, витражное остекление с панорамными видами, выполнено знаменитыми окнами Rehau с двойным серебряным напылением. Планировки квартир сделаны с учетом современных тенденций в дизайне. Очень легко можно перепланировать из однокомнатной квартиры – двухкомнатную. Благо площади квартир это позволяют сделать, в «Палладио» они начинаются от 47 кв. м. Чтобы дать волю дизайнерской фантазии жильцов, проектом предусмотрены 5 лофтов - двухуровневые квартиры с личными двориками и гаражами, площадью до 123 кв.м.

Строительство «Палладио» уже закончено, сейчас на всех этажах кипит внутренняя отделка. Дом сдадут уже в этом году - совсем скоро, цены за квадратный метр начинаются от 55 000руб., но летом предвидится рост цен на квартиры. У покупателей есть и возможность оформить рассрочку или

выгодную ипотечную программу от ведущих банков-партнеров. Телефон офиса продаж: (4842) 44-00-44.

Проектная декларация на сайте: www.kaluga-elite.ru

Информация на сайтах sktradition.ru и kaluga-elite.ru.

Новый корпус – ​новые возможности

Когда наш экскурсионный автобус остановился на Солнечном бульваре, некоторые из участников тура стали подсказывать:

— «Молодежный» дальше, нужно проехать еще немного.

— Нет-нет. Мы правильно остановились, это тоже «Молодежный».

Этот жилой комплекс от ФСК «Лидер» давно стал обязательным пунктом всех «комсомольских» туров по новостройкам. Несколько лет мы вместе с нашими читателями следили за тем, как растут и заселяются корпуса №№ 31 и 32. Строительство этих домов закончено, а все квартиры в них практически распроданы. Но «Молодежный» продолжает расширяться, и мы приехали посмотреть ­новый, 18-й корпус.

Он стоит отдельно от основных, самых известных корпусов «Молодежного», но как бы связан с ними, потому что сохраняет все отличительные черты этого знакового для Калуги проекта. Дом монолитно-кирпичный, переменной этажности, с большим выбором планировок для любых квартир.

Теми же остаются и технологические аспекты. В корпусе № 18 наряду со стандартными инженерными решениями вроде двойных теплосберегающих стеклопакетов применены и оригинальные, например горизонтальная разводка отопления. Это значит, что трубы можно спрятать под пол, и это сильно облегчит ремонт и дизайнерское оформление квартиры. Кроме того, в доме спроектированы тихие скоростные лифты. А вентилируемые фасады не допустят в квартиру уличный шум.

Сейчас в 18-м корпусе можно купить жилье всего за 1,4 млн. рублей. Есть квартиры и подороже, и побольше — ​двух-, трех- и четырехкомнатные. Опыт показывает, что ФСК «Лидер» строит быстро и без опозданий — ​предыдущие корпуса «Молодежного» были сданы в срок. И это значит, что ловить момент с наиболее выгодной ценой нужно именно сейчас: чем ближе завершение строительства, тем выше стоимость. А если учесть эксклюзивные условия ипотечного кредитования, которые разработаны для будущих новоселов «Молодежного» ведущими банками страны, предложение становится одним из самых заманчивых в городе.

Но есть у 18-го корпуса и отличия: первый этаж дома полностью коммерческий. По завершении строительства здесь откроются магазины, салоны красоты, фитнес-центры. Это станет хорошим дополнением к развитой инфраструктуре микрорайона «Тайфун» — ​школе, детскому саду и поликлинике, которая откроется рядом в ближайшие годы.

И напоследок — ​о немаловажном ­достоинстве ЖК «Молодежный», о локации: 10 минут на общественном транспорте, и вы — ​в центре города.

А для тех, кто хочет жить сразу в центре и не тратить ни минуты на дорогу, у «Лидера» есть другой проект — ​жилой комплекс «Адмирал». Он расположен на улице Билибина, среди развитой инфраструктуры. Дом практически готов, уже идет внешняя и внутренняя отделка. Стоимость квадратного метра в «Адмирале» на данном этапе строительства невелика и начинается от 48 700 рублей. Стройка продвигается быстро, полностью объект завершат к декабрю 2018 года, и, похоже, выгоднее всего брать квартиры именно сейчас.

О стоимости и наличии свободных квартир можно узнать по телефону: +7 (4842) 59–51–20.

«Новые Черемушки»: в лучших традициях комфорт-класса

В мини-квартале на Хрустальной экскурсанты полюбовались Калугой с высоты 18-этажного дома.

Активное строительство и продажи

Когда-то название «Черемушки» было нарицательным — ​так в СССР именовали спальные районы типовой пятиэтажной застройки. Но времена меняются. Теперь панельные хрущевки теряются на фоне современных домов комфорт-класса.

Другой взгляд на жизнь на Черемушках в нашем городе предложила компания «Новый город». Благодаря этому застройщику на карте Центральной России уже появилось ­более 10 микрорайонов в Рязани и Туле.

В Калуге, на улице Хрустальной, застройщик возводит ЖК «Новые Черемушки». Один, 4-секционный 18-этажный, уже сдан в эксплуатацию и полностью продан. Второй, 20-этажная высотка из 8 секций, находится в фазе активного строительства. Фотоотчеты на сайте выкладываются ежемесячно. Каждый месяц дом становится выше на 1–1,5 этажа. В июне-июле начнутся кладочные работы.

Не менее активно идут и продажи второй очереди. И понять будущих новоселов несложно.

На любой вкус и кошелек

Фасадные решения придают домам жилого комплекса особый шарм и индивидуальность.

Создавая уютное и комфортное пространство для жизни, застройщик уделил особое внимание дизайну входных групп и подъездов.

Экскурсантов пригласили заглянуть в одну из квартир в первом доме — ​чтобы понять, как все будет выглядеть во второй очереди. Трехкомнатная квартира площадью 84 квадратных метра впечатлила уже с порога: на 16 квадратах прихожей вполне можно разместить не только гардеробную, но и гостевую зону!

Как и в любой высотке, газовых плит здесь не будет.

— Как хорошо: на вытяжку тратиться не надо! — ​отозвался на это сообщение гида кто-то из экскурсантов.

Отопление и горячее водоснабжение осуществляются от автономных крышных котельных, что позволяет экономить на коммунальных услугах. Ощущение комфорта дополняют бесшумные скоростные лифты.

Отделка по квартирам предусматривает электрическую разводку, выравнивающую стяжку пола, устройство стояков отопления, а также установку приборов учета электроэнергии, горячей и холодной воды.

Во дворе обустроены спортивная и игровая площадки с прорезиненным покрытием, где детишки быстро найдут себе новых друзей.

Вблизи места застройки расположено несколько школ, детских садиков, поликлиника. Отправиться за покупками можно в супермаркеты крупных торговых сетей, не считая расположенных чуть ли не на каждом шагу небольших магазинов. И все это — ​в экологически чистом микрорайоне.

Сейчас можно подобрать квартиру любой площади: от скромных 39 квадратов в однокомнатной квартире до внушительных 84 кв. метров в трешке. Цена квадратного метра во втором доме мини-квартала начинается от 43 500 рублей и зависит от планировки квартиры и этажности. Застройщик предлагает приобретение квартир в рассрочку на выгодных условиях, а также в ипотеку от 10 банков-партнеров.

Каждый месяц второй дом мини-квартала прирастает 1–1,5 этажами.

Таким красивым и комфортным для проживания он станет уже в будущем году.

Офис продаж: г. Калуга, ул. Хрустальная, 1Б.

Телефон: 8 (4842) 222–888. www.ng40.ru