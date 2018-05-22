В Калуге появились две улицы Окраинных и Успешный переулок

22.05.2018 15:41 629

21 мая состоялось совместное заседание комитетов Городской Думы по правовому обеспечению местного самоуправления и по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора БОРСУКА.

Члены комитетов поддержали предложение об обращении с законодательной инициативой в Законодательной Собрание Калужской области.

Инициатива предусматривает внесение изменений в Закон Калужской области «О налоге на имущество организаций».

Данным законом предоставляется право на уменьшение налога для организаций, осуществляющих плановые мероприятия по озеленению территорий городских и сельских поселений Калужской области на сумму расходов, связанных с работами по озеленению.

Таким образом, возможность привлечения внебюджетных средств на озеленение за счёт льготного налогообложения ограничивается только населёнными пунктами, имеющими статус городских и сельских поселений, в этот перечень не попадают Калуга и Обнинск.

Законодательная инициатива предусматривает распространение льготы на все категории населённых пунктов Калужской области.

Были одобрены предложения по наименованию улиц и переулков.

Вновь образованным улицам в Калуге будут присвоены наименования 1-я и 2-я Окраинная, переулок в деревне Воровая получит наименование Успешный.

Депутаты поддержали предложенные управлением экономики и имущественных отношений изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов.

В схему включаются девять торговых объектов: палатки и павильоны для продажи продовольственных товаров, а также елочные базары.

Исключаются из схемы 38 торговых объектов, в том числе объекты, невостребованные предпринимателями, объекты, по которым были расторгнуты договора аренды и объекты, признанные капитальными строениями.

Также депутатами были одобрены сделки муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса», связанные со сдачей в аренду недвижимого имущества.

По предложению председателя комиссии Городской Думы по анализу деятельности муниципальных предприятий Юрия ТИТКОВА, на совместном заседании была рассмотрена информация о разработке долгосрочной целевой программы финансирования и развития МУП «Калугатеплосеть».

Как сообщил коллегам Юрий ТИТКОВ, несмотря на неоднократные поручения профильным управлениям Городской Управы, до сих пор не разработана долгосрочная программа развития Теплосети.

– В настоящее время нам представлен только перечень необходимых технических мероприятий без источников финансирования, – отметил Юрий ТИТКОВ, – в то же время для погашения задолженности МУП «Калугатеплосеть» и обеспечения функционирования системы теплоснабжения города выделяются значительные средства, которые приходится находить в результате срочных корректировок бюджета, получая субсидии из области или снимая средства с других статей расходов. Программа развития предприятия позволила бы начать модернизацию сетей и обеспечила бы сокращение расходов.

Председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор БОРСУК предложил рассмотреть вопрос в ходе отдельного совещания с участием депутатов Городской Думы, руководителей подразделений Городской Управы и Городского Головы.

– Руководству города необходимо принять решение о путях дальнейшего развития МУП «Калугатеплосеть», – подчеркнул Виктор БОРСУК, – в результате отказа ряда калужских предприятий от ведомственных котельных, Теплосети в скором времени потребуются значительные финансовые вливания, депутатам совместно с Городским Головой необходимо будет обсудить этот вопрос с учётом финансовых возможностей муниципального бюджета.

Также депутаты обсудили вопросы объединения муниципальных управляющих компаний.

По итогам работы комиссии Городской Думы по анализу деятельности муниципальных предприятий был сделан вывод о плачевном финансовом состоянии двух из трёх муниципальных управляющих компаний.

Руководителем МУП «УК МЖД Московского округа», депутатам Городской Думы Денисом КУРГАНОВЫМ было предложено объединить управленческие структуры муниципальных управляющих компаний с целью снижения расходов.

– Для принятия окончательного решения необходимо просчитать экономическую эффективность объединения управляющих компаний, – отметил Виктор БОРСУК, – также следует учесть мнение собственников жилых помещений, находящихся под управлением муниципальных УК.

Было принято решение перенести рассмотрение вопроса и поручить управлению ЖКХ проработать возможные сценарии объединения управляющих компаний и финансовые результаты данных мероприятий.