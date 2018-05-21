Артамонов: «Мы должны решать проблемы людей, а не содержать учреждения»

Утром в понедельник, 21 мая, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ провел рабочее совещание с региональными министрами и руководителями структурных подразделений областного правительства.

Министр финансов региона Валентина Авдеева представила информацию об отчете по исполнению областного бюджета за I квартал 2018 года. Она отметила, что доходы за указанный период составили 11 млрд. 260 млн. рублей, что на 719 млн. рублей (7%) больше поступлений аналогичного периода 2017 года. Расходы составили 10 млрд. 341 млн. рублей. От их общего объема 63% направлено на финансирование социальной сферы. Общая сумма субсидий, предоставленных местным бюджетам, составила 1 млрд. рублей. Почти вся она направлена на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований области. Это позволило районам значительно сократить долговые обязательства по бюджетным кредитам перед областным бюджетом. В целом по итогам исполнения областного бюджета в отчетном периоде сложился профицит в объеме 918 млн. рублей.

Говоря об исполнении доходной части бюджетов муниципальными образованиями, Анатолий Артамонов акцентировал внимание на необходимости укрепления тенденции стабильного роста, который в год должен составлять 5-10%.

Что касается министерств социального блока – основных бюджетополучателей, то их руководство, по мнению главы региона, должно внимательно проанализировать сложившуюся ситуацию на предмет эффективности затрат.

- За счет более рационального расходования этих средств можно решить очень много задач, - подчеркнул он. - Собирайте общественные советы, обсуждайте эти вопросы. Значительные расходы составляет содержание учреждений. Мы должны решать проблемы людей, а не содержать учреждения.

Артамонов поставил перед профильными ведомствами задачу оптимизации штатов и занимаемых площадей, что должно высвободить дополнительные финансовые ресурсы.

Отдельный разговор на совещании велся о достижении значений показателей, содержащихся в майских указах Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

Речь шла о росте доходов жителей области. По данным Федеральной службы государственной статистики, в регионе по всем категориям работников государственных и муниципальных учреждений целевые показатели повышения оплаты труда достигнуты. Среднемесячная заработная плата в 2017 году увеличилась на 5,8 % по сравнению с 2016 годом и составила 33 899 рублей. В I квартале 2018 г. размер заработной платы составил 35 413 рублей, рост к соответствующему периоду 2017 г. - 11,9 %.

По данным министерства труда и социальной защиты региона, представленным министром Павлом Коноваловым, с 1 января 2018 года на 4% проиндексирована зарплата работников бюджетной сферы. С 1 мая 2018 года минимальная заработная плата в регионе приравнена к минимальному размеру оплаты труда и составляет 11 163 рубля в месяц. Рост к МРОТ, установленному с 1 января 2018 года, составил 17,6%. Повышение коснулось 4,3 тысячи работников.

В целом положительно оценив работу профильного министерства, Анатолий Артамонов затронул вопрос доходов медицинских работников. По его словам, в некоторых лечебных учреждениях средняя зарплата врачей превышает 80 тысяч рублей.

- В подобных ситуациях важно видеть не только абсолютные показатели, но и их природу, - считает глава региона. - Когда фонд заработной платы составляет 100% того, что медицинское учреждение получает от ФОМС, встает вопрос – за счет каких средств будут осуществляться коммунальные расходы и закупка лекарств.

Аналогичная ситуация встречается и в образовательных, и в социальных учреждениях, подчеркнул Артамонов. По его словам, важными факторами, влияющими на уровень заработной платы, должны оставаться трудовой вклад работника, личные достижения и уровень квалификации. Он рекомендовал профильным министерствам рассмотреть ситуацию на общественных советах и внести предложения.

В ходе обсуждения критических публикаций в СМИ, глава региона обратил внимание на положение дел в строительстве второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Анатолий Артамонов подчеркнул, что возведение данного объекта – федеральный проект. Но, тем не менее, необходимо уделить повышенное внимание качеству и срокам работ. Губернатор поблагодарил региональное отделение «Общероссийского народного фронта» за то, что они взяли эту тему на особый контроль, и обратился с просьбой к руководству прокуратуры Калужской области еще раз провести проверку расходования средств на этом объекте.