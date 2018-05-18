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Губернатор поздравил членов нового Правительства РФ с назначением

18.05.2018 16:33 0 479 Дмитрий Ивьев
Губернатор поздравил членов нового Правительства РФ с назначением

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в пятницу, 18 мая, направил в адрес заместителей Председателя Правительства и министров РФ поздравительные телеграммы в связи с утверждением новой структуры и состава Правительства Российской Федерации.

Глава региона выразил уверенность, что их деловые качества и опыт работы станут «надёжной основой для решения важнейших государственных задач на благо России».


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Тэги: область
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