Губернатор поздравил членов нового Правительства РФ с назначением

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в пятницу, 18 мая, направил в адрес заместителей Председателя Правительства и министров РФ поздравительные телеграммы в связи с утверждением новой структуры и состава Правительства Российской Федерации.

Глава региона выразил уверенность, что их деловые качества и опыт работы станут «надёжной основой для решения важнейших государственных задач на благо России».