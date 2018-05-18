Исполнение бюджета обсудили на публичных слушаниях

18.05.2018 11:01 496

18 мая под председательством главы бюджетного комитета Городской Думы Константина СОТСКОВА прошли публичные слушания, на которых был рассмотрен отчёт об исполнении бюджета Калуги за 2017 год.

В слушаниях приняли участие депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы, представители территориальных общин и жители города.

Начальник управления финансов Екатерина ИВАНОВА представила участникам слушаний основные параметры бюджета, источники доходов и направления расходования бюджетных средств.

Доходы городского бюджета в 2017 году составили 10 миллиардов 961 миллион рублей, по сравнению с показателями 2016 года доходы выросли на 86 миллионов.

Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета составили 4 миллиарда 385 миллионов рублей, что на 241 миллион больше аналогичных показателей 2016 года.

Налоговые поступления в бюджет Калуги составили 3 миллиарда 604 миллиона рублей.

Неналоговые доходы – доходы от продажи активов, сдачи в аренду земельных участков, штрафов и иных поступлений составили 780,4 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов составили 6 миллиардов 576 миллионов рублей.

Недоимка по налогам в 2107 году возросла на 34,7 млн. рублей и составила 200,5 млн. рублей.

Расходы городского бюджета в 2017 году составили 10 миллиардов 994 миллиона рублей.

Бюджет сохранил свою социальную направленность, на финансирование социально-культурной сферы было выделено 6 миллиардов 530 миллионов рублей – 59,6% всех расходов бюджета.

В том числе на финансирование системы образования было направлено 3 млрд. 756 млн. рублей, на обеспечение социальной поддержки граждан – 1 миллиард 782 миллиона рублей.

На развитие сети автомобильных дорог было направлено 380 миллионов рублей.

На содержание улично-дорожной сети, уборку города и ямочный ремонт было выделено 1 миллиард 473 миллиона рублей.

114,4 млн. рублей было израсходовано на ремонт дорог и тротуаров.

На реализацию программы «Городская среда» было направлено 241,5 млн. рублей.

На капитальный ремонт многоквартирных домов было выделено 176,5 млн. рублей.

Отчёт был одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению Городской Думой.