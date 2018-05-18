Исполнение бюджета обсудили на публичных слушаниях

18 мая под председательством главы бюджетного комитета Городской Думы Константина СОТСКОВА прошли публичные слушания, на которых был рассмотрен отчёт об исполнении бюджета Калуги за 2017 год.
В слушаниях приняли участие депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы, представители территориальных общин и жители города.
Начальник управления финансов Екатерина ИВАНОВА представила участникам слушаний основные параметры бюджета, источники доходов и направления расходования бюджетных средств.
Доходы городского бюджета в 2017 году составили 10 миллиардов 961 миллион рублей, по сравнению с показателями 2016 года доходы выросли на 86 миллионов.
Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета составили 4 миллиарда 385 миллионов рублей, что на 241 миллион больше аналогичных показателей 2016 года.
Налоговые поступления в бюджет Калуги составили 3 миллиарда 604 миллиона рублей.
Неналоговые доходы – доходы от продажи активов, сдачи в аренду земельных участков, штрафов и иных поступлений составили 780,4 млн. рублей.
Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов составили 6 миллиардов 576 миллионов рублей.
Недоимка по налогам в 2107 году возросла на 34,7 млн. рублей и составила 200,5 млн. рублей.
Расходы городского бюджета в 2017 году составили 10 миллиардов 994 миллиона рублей.
Бюджет сохранил свою социальную направленность, на финансирование социально-культурной сферы было выделено 6 миллиардов 530 миллионов рублей – 59,6% всех расходов бюджета.
В том числе на финансирование системы образования было направлено 3 млрд. 756 млн. рублей, на обеспечение социальной поддержки граждан – 1 миллиард 782 миллиона рублей.
На развитие сети автомобильных дорог было направлено 380 миллионов рублей.
На содержание улично-дорожной сети, уборку города и ямочный ремонт было выделено 1 миллиард 473 миллиона рублей.
114,4 млн. рублей было израсходовано на ремонт дорог и тротуаров.
На реализацию программы «Городская среда» было направлено 241,5 млн. рублей.
На капитальный ремонт многоквартирных домов было выделено 176,5 млн. рублей.
Отчёт был одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению Городской Думой.
Внесены поправки в бюджет Калуги 16.05.2018 12:07
290 домов перешли на прямые расчёты с МУП «Калугатеплосеть» 15.05.2018 16:59
Александр Иванов провёл заседание в Евпатории 14.05.2018 09:46
Депутаты обсудили изменения в Устав Калуги 11.05.2018 14:46
Ветеранов поздравили в лицее №36 11.05.2018 09:19
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: