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Калужанам предлагают обменять сигареты на мороженое

17.05.2018 11:33 3 445 Елена Французова
Калужанам предлагают обменять сигареты на мороженое

В субботу, 26 мая, в Центральном парке культуры и отдыха пройдёт акция «Калуга без табака». Она приурочена к Международному дню отказа от курения, который отмечают во многих странах 31 мая.

В парке пройдут спортивные состязания. Все участники соревнований получат мороженое, а финалисты – подарки.

А тем, кто решил покончить с никотиновой зависимостью, будет предложено обменять сигареты на мороженое.


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Тэги: общество
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