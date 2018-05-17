Калужанам предлагают обменять сигареты на мороженое

В субботу, 26 мая, в Центральном парке культуры и отдыха пройдёт акция «Калуга без табака». Она приурочена к Международному дню отказа от курения, который отмечают во многих странах 31 мая.

В парке пройдут спортивные состязания. Все участники соревнований получат мороженое, а финалисты – подарки.

А тем, кто решил покончить с никотиновой зависимостью, будет предложено обменять сигареты на мороженое.