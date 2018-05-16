Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 16 мая
$ 61.92 0.15
73.86 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Будущее архивного дела России обсудили в Калуге

16.05.2018 16:53 0 254 Дмитрий Ивьев
Будущее архивного дела России обсудили в Калуге

В среду, 16 мая, в Калуге состоялось заседание Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Центрального федерального округа России.

Участие в работе приняли руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, губернатор Анатолий Артамонов, председатель НМС ЦФО, начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко, заместитель главы региона Константин Горобцов, начальник Управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина. На заседании присутствовали 40 представителей органов управлений архивным делом из 18 субъектов ЦФО. В их числе – 30 членов Научно-методического совета, а также руководители профильных государственных и коммерческих организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Перми.

В своём выступлении Анатолий Артамонов акцентировал внимание на том, что 2018 год является юбилейным для государственной архивной службы России.

- Сто лет – это долгий путь, на протяжении которого, благодаря усилиям нескольких поколений архивистов, создан информационный потенциал, который позволяет изучать историю становления и развития нашей страны, – подчеркнул он. 

Глава региона отметил, что архивные работники создают документную базу для будущих поколений. От того какие документы поступят на хранение в государственные архивы, зависит, какими нас увидят наши потомки, как смогут оценить жизнь региона и страны.

По словам главы региона, за минувшие десятилетия сформировался богатейший по составу архивный фонд Калужской области, насчитывающий более 2,5 миллионов единиц хранения. Анатолий Артамонов также обратил внимание на то, что архивная служба зачастую выступает гарантом социальной защищенности граждан, соблюдения их прав и законных интересов. Восстановление исторической справедливости или доброго имени, выяснение корней глобальных событий или родового древа – всё это труд архивариусов. Количество пользователей архивной информацией в регионе только в 2018 году превысило 45 тысяч человек.

Обращаясь к коллегам, Андрей Артизов подчеркнул, что архивное дело развивается на базе исторических традиций и результатах его реформирования, которое  произошло после 1991 года на основе изменившегося законодательства. Это позволило расширить доступ к архивным документам, внедрить современные информационные технологии и технически перевооружить архивную работу.

Глава федерального ведомства проинформировал о том, что в настоящее время сохранена трехуровневая организационная система. Она включает государственные архивы федерального и регионального уровня, а также муниципальные архивы. Автоматизированные системы государственного учета документов введены в 90% архивных учреждений. Ежегодный рост числа пользователей архивной информации составляет 5%. Говоря о перспективах развития отрасли, Андрей Артизов сказал о необходимости более активного использования IT-технологий:

- Основная стратегическая цель в применении к нашей деятельности – соответствовать потребностям современного информационного общества и цифровой экономики. Она полностью соответствует тем приоритетам, которые определены в Послании Президента России и других документах стратегического планирования.

Участники совещания обсудили состояние архивных учреждений Центрального федерального округа Российской Федерации,  назвали проблемы и пути их решения. В рамках мероприятия был представлен опыт цифровой трансформации и бережливого производства в архивной отрасли Рязанской области, перспективы передачи полномочий по работе с документами государственной собственности органам местного самоуправления в московском регионе, а также осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов на территории Ярославской области.

В рамках рабочей поездки Андрей Артизов и участники совещания совершили экскурсию  по зданию Госархива Калужской области, где состоялось открытие выставки «Чиновник, управленец, бюрократ в России XVIII–XX вв.». В данном проекте участвуют архивные учреждения Московской, Ленинградской, Тульской, Ярославской и Калужской областей. По замыслу организаторов, документы разных архивов дают уникальную возможность представить чиновника-управленца и на региональном уровне, и во взаимоотношениях с центром и с соседними областями.  


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: область
Еще новости из рубрики «Общество»

Артамонов обсудил в Москве перспективы малого бизнеса 16.05.2018 16:02

Систему поддержки районных газет создают в Калужской области 14.05.2018 11:50

VIP поздравления с 9 Мая 09.05.2018 09:00

Артамонов об инаугурации: «Выступление Президента было откровенным и установочным» 08.05.2018 14:16

Накануне дня рождения Путин наградил Артамонова орденом 04.05.2018 16:20

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 18 мая, 07:00
На работу на велосипеде!
Калуга
сб 19 мая, 18:00
Ночь музеев: Шедевры из запасников 2018
Калуга
сб 19 мая, 20:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса

Для детей

пт 18 мая, 18:00
Интерактивные спектакли
Калуга
сб 19 мая, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Калуга
вс 20 мая, 12:00
Маленькие истории о больших художниках
Калужский музей изобразительных искусств
вс 20 мая, 12:00
Воскресные занятия для дошкольников
Калужский музей изобразительных искусств

Концерты

чт 17 мая, 19:00
«Шедевры мировой классики»
Филармония
пт 18 мая, 18:30
Концерт «Ветер перемен»
Филармония
пт 18 мая, 18:00
МишинДжем
Калуга
пт 18 мая, 21:00
План Ломоносова
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Мстители: Война бесконечности
Муза смерти
Анон
Смешарики. Дежавю
Новости компаний

Одной благоустроенной братской могилой стало больше

«Ростелеком» разработал полное решение под новый закон о кассовой технике

МегаФон» запускает trade-in для смартфонов Samsung и Apple

В 40 странах, как дома: «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай»

Опросы
Опрос от «Rabota.ru»: Как вы считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2017»? 
 
ПАО ВымпелКом (Билайн)
 666
АО «Обнинскоргсинтез»
 2807
АО «Калугапутьмаш»
 265
ООО «Сибирский элемент-Рента-К»
 111
ЗАО «Лореаль»
 304
АО ПИК-Индустрия НЗ ЖБК
 58
ООО «Бентелер Аутоматив»
 135
ООО «Агро-инвест»
 192
Всего проголосовало: 4538
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Юмор и флуд - Первому игроку приготовиться

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

Новости партнеров

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

Новинки сериалов на любой вкус: смотрите онлайн в отличном качестве

Кремация в Москве: что нужно учесть потребителю, чтобы не платить за лишние услуги?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.