Будущее архивного дела России обсудили в Калуге

В среду, 16 мая, в Калуге состоялось заседание Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Центрального федерального округа России.

Участие в работе приняли руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, губернатор Анатолий Артамонов, председатель НМС ЦФО, начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко, заместитель главы региона Константин Горобцов, начальник Управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина. На заседании присутствовали 40 представителей органов управлений архивным делом из 18 субъектов ЦФО. В их числе – 30 членов Научно-методического совета, а также руководители профильных государственных и коммерческих организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Перми.

В своём выступлении Анатолий Артамонов акцентировал внимание на том, что 2018 год является юбилейным для государственной архивной службы России.

- Сто лет – это долгий путь, на протяжении которого, благодаря усилиям нескольких поколений архивистов, создан информационный потенциал, который позволяет изучать историю становления и развития нашей страны, – подчеркнул он.

Глава региона отметил, что архивные работники создают документную базу для будущих поколений. От того какие документы поступят на хранение в государственные архивы, зависит, какими нас увидят наши потомки, как смогут оценить жизнь региона и страны.

По словам главы региона, за минувшие десятилетия сформировался богатейший по составу архивный фонд Калужской области, насчитывающий более 2,5 миллионов единиц хранения. Анатолий Артамонов также обратил внимание на то, что архивная служба зачастую выступает гарантом социальной защищенности граждан, соблюдения их прав и законных интересов. Восстановление исторической справедливости или доброго имени, выяснение корней глобальных событий или родового древа – всё это труд архивариусов. Количество пользователей архивной информацией в регионе только в 2018 году превысило 45 тысяч человек.

Обращаясь к коллегам, Андрей Артизов подчеркнул, что архивное дело развивается на базе исторических традиций и результатах его реформирования, которое произошло после 1991 года на основе изменившегося законодательства. Это позволило расширить доступ к архивным документам, внедрить современные информационные технологии и технически перевооружить архивную работу.

Глава федерального ведомства проинформировал о том, что в настоящее время сохранена трехуровневая организационная система. Она включает государственные архивы федерального и регионального уровня, а также муниципальные архивы. Автоматизированные системы государственного учета документов введены в 90% архивных учреждений. Ежегодный рост числа пользователей архивной информации составляет 5%. Говоря о перспективах развития отрасли, Андрей Артизов сказал о необходимости более активного использования IT-технологий:

- Основная стратегическая цель в применении к нашей деятельности – соответствовать потребностям современного информационного общества и цифровой экономики. Она полностью соответствует тем приоритетам, которые определены в Послании Президента России и других документах стратегического планирования.

Участники совещания обсудили состояние архивных учреждений Центрального федерального округа Российской Федерации, назвали проблемы и пути их решения. В рамках мероприятия был представлен опыт цифровой трансформации и бережливого производства в архивной отрасли Рязанской области, перспективы передачи полномочий по работе с документами государственной собственности органам местного самоуправления в московском регионе, а также осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов на территории Ярославской области.

В рамках рабочей поездки Андрей Артизов и участники совещания совершили экскурсию по зданию Госархива Калужской области, где состоялось открытие выставки «Чиновник, управленец, бюрократ в России XVIII–XX вв.». В данном проекте участвуют архивные учреждения Московской, Ленинградской, Тульской, Ярославской и Калужской областей. По замыслу организаторов, документы разных архивов дают уникальную возможность представить чиновника-управленца и на региональном уровне, и во взаимоотношениях с центром и с соседними областями.