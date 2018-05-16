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Артамонов обсудил в Москве перспективы малого бизнеса

16.05.2018 16:02 0 324
Артамонов обсудил в Москве перспективы малого бизнеса

Во вторник, 15 мая, в Москве в  Представительстве Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации состоялось заседании попечительского совета общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Участие в нём принял губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

В числе участников мероприятия - президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Браверман, представители федеральных структур, банков, институтов развития, а также подразделений организации за рубежом и в регионах России.

На заседании обсуждались вопросы развития малого и среднего предпринимательства в производственной сфере - перспективы кооперации с крупным российским бизнесом и иностранными компаниями, разработка новых инструментов поддержки и обеспечения роста производительности труда, подготовки кадров.

Председатель попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей БОРИСОВ подчеркнул, что их решение зависит в том числе от активной позиции власти в регионах. По его мнению, в Калужской области достигнуты значительные успехи в экономике и промышленном производстве, что создает благоприятные условия для предпринимательской деятельности.  

- Малый бизнес занимает прочную позицию в структуре нашей экономики, - отметил в своем выступлении Анатолий Артамонов. - В этой сфере действуют 43 тысячи предприятий, где занято более 30% работающего населения региона. Направления деятельности – производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, различные услуги и прочее. Малый бизнес также занимается научной работой, внедрением инноваций, прежде всего, в фармацевтике. За последний год число малых компаний и предпринимателей увеличилось на две тысячи 455 единиц.

По словам губернатора, в регионе доступны все меры господдержки МСП. В приоритете - развитие материального производства и экспорт ориентированных компаний. В настоящее время ведется активное сотрудничество с институтами развития малого и среднего предпринимательства, в том числе с Корпорацией МСП в части оказания калужским бизнесменам финансовой поддержки при реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Отдельное внимание уделяется организации инфраструктуры поддержки МСП, а также консультационной помощи бизнесу, обучению сотрудников, повышению их квалификации. На площадке Калужской торгово-промышленной палаты регулярно проводятся встречи с предпринимателями в формате бизнес-завтраков.

- Это  помогает обозначить актуальные проблемы в данной сфере и оперативно их решать, - заметил Анатолий Артамонов. С целью оказания всестороннего содействия предпринимателям в их текущей работе и реализации новых планов в регионе создано Агентство развития бизнеса.

В то же время глава области уверен, что сегодня бизнесу важно знать перспективные направления деятельности:

- Нужна государственная программа, которая ориентировала бы малые и средние предприятия - в каких нишах им себя увидеть, что будет иметь долгосрочный спрос, - подчеркнул Артамонов.

Кроме того, важно обеспечить финансирование стартапов, и здесь, заметил губернатор, «ОПОРА РОССИИ» может выступить с инициативой получения прямых субсидий предпринимателям на создание собственного бизнеса. Он также выступил за преференции МСП для участия в оборонных заказах:

- Решение этих вопросов будет способствовать расширению кооперационных связей в бизнесе, откроет новые возможности для стабильного развития малых предприятий.


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Тэги: область
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