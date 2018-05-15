290 домов перешли на прямые расчёты с МУП «Калугатеплосеть»

15.05.2018 16:59 235

11 мая состоялось заседание комиссии Городской Думы по анализу деятельности муниципальных предприятий и учреждений под председательством Юрия ТИТКОВА.

Был заслушан отчёт о текущей деятельности МУП «Калугатеплосеть».

В настоящее время кредиторская задолженность предприятия составляет порядка миллиарда рублей.

В тоже время самой Теплосети должны около миллиарда рублей, 600 миллионов рублей предприятию должны управляющие компании.

На прямые расчёты с МУП «Калугатеплосеть» перешло 290 домов. Ведётся работа по введению отдельного тарифа для юридических лиц, также продолжается претензионная работа по отношению к неплательщикам.

Как сообщил депутатам директор МУП «Калугатеплосеть» Виктор УСТИНОВ, законодательство не позволяет включать в тариф инвестиционную составляющую, в результате все работы по модернизации инфраструктуры проводятся за счёт собственных средств предприятия.

Так были модернизированы пять котельных, завершается строительство второй очереди котельной «Базис» в районе Грабцевского шоссе.

Отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе также приводит к тому, что программа развития МУПа может финансироваться только за счёт средств городского бюджета.

Также Виктор УСТИНОВ сообщил членам комиссии, что в скором времени предприятию потребуются дополнительные финансовые средства в связи с отказом ряда калужских заводов от ведомственных котельных. В результате городу придётся либо выкупать существующие заводские котельные, либо строить новые с соответствующими инженерными сетями.

– Сложившаяся ситуация в очередной раз демонстрирует необходимость разработки долгосрочной программы развития МУП «Калугатеплосеть», – подчеркнул председатель комиссии Юрий ТИТКОВ, – в программе были бы учтены подобные обстоятельства и запланированы необходимые средства, теперь же придётся в спешном порядке проводить корректировки бюджета и изыскивать эти средства за счёт внутренних резервов муниципалитета.

Вопрос было решено вынести на заседание профильного комитета Городской Думы.

Также члены комиссии рекомендовали управлению ЖКХ активизировать работу по переходу многоквартирных домов на прямые расчёты с Теплосетью.

– Переход на прямые расчёты позволит стабилизировать финансовое положение предприятия, деньги не будут больше оседать в управляющих компаниях и расчётных центрах, – уверен Юрий ТИТКОВ.

Также в ходе заседания была рассмотрена деятельность МУП «Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Московского округа».

Как сообщил членам комиссии директор МУПа, депутат Городской Думы Денис КУРГАНОВ, в управлении УК МЖД Московского округа находятся 552 дома, в основном 2-х и 3-х этажные, большинство домов относятся к категории ветхого и аварийного жилья, немало среди них памятников истории и архитектуры, собираемость платежей является одной из самых низких в городе и составляет порядка 85%.

Долги жителей перед компанией составляют порядка 50 миллионов рублей.

Кредиторская задолженность предприятия составляет порядка 106 миллионов рублей.

Управляющая компания должна МУП «Калугатеплосеть» порядка 35 миллионов, по 11 миллионов компания должна Водоканалу, Полигону ТБО и Калужской сбытовой компании.

– МУП остаётся планово убыточным, и хотя расходы удалось оптимизировать, убытки составляют 2 – 3 миллиона рублей ежемесячно, – сообщил коллегам Денис КУРГАНОВ, – городским властям необходимо принять решение относительно дальнейшей судьбы предприятия, в первую очередь необходимо рассмотреть возможность объединения управленческих структур трёх муниципальных управляющих компаний и забрать в муниципальную собственность находящийся на балансе компании пионерский лагерь «Дружба».

Члены комиссии приняли решение обратиться к Городскому Голове с предложением рассмотреть возможность объединения муниципальных управляющих компаний и принятия в собственность города непрофильного имущества УК.

Депутаты рассмотрели и вопрос финансового состояния МУП «Управление калужского троллейбуса».

Кредиторская задолженность УКТ значительно снизилась и в настоящее время составляет 69 миллионов рублей, погашены все старые долги.

Предприятие должно 16 миллионов рублей поставщикам электроэнергии, 10 миллионов рублей составляет задолженность по налогам.

Выпуск троллейбусов был увеличен с 60 – 65 до 75 – 80 в день, троллейбусы оснащены системой ГЛОНАСС и автоматизированной системой оплаты проезда.

Несмотря на оптимизацию расходов, предприятие остаётся убыточным

По мнению директора МУПа, депутата Городской Думы Вадима ВИТЬКОВА, связано это с избыточным количеством транспорта на маршрутах и наличием дублирующих маршрутов.

– Занимая всего 20% калужского рынка перевозок, «Управление калужского троллейбуса» заплатило налогов в бюджеты всех уровней на сумму 124 миллиона рублей, – подчеркнул Вадим ВИТЬКОВ, – в то время как частные перевозчики по моей оценке заплатили налогов не более чем 20 миллионов рублей, порядка 70% маршрутов в настоящее время дублируется.

Председатель комиссии Юрий ТИТКОВ предложил рассмотреть вопрос на заседании профильного комитета Городской Думы, а также обратиться к Городскому Голове Дмитрию Разумовскому с предложением проработать вопрос развития пассажирских перевозок на территории Калуги в краткосрочной и долгосрочной перспективе и рассмотреть возможность сокращения количества перевозчиков по дублирующим маршрутам муниципального транспорта.