107 человек пострадали от клещей

За прошедшую неделю в больницы Калужской области по поводу укусов клещей обратились 107 человек, в том числе 36 детей. Об этом 14 мая сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» исследовала 152 экземпляров клещей, снятых с людей, в 14 - положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.
За прошедшую неделю проведена акарицидная обработка территории летних оздоровительных учреждений, детских садов на площади 34,5 га.
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