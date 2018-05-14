107 человек пострадали от клещей

За прошедшую неделю в больницы Калужской области по поводу укусов клещей обратились 107 человек, в том числе 36 детей. Об этом 14 мая сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» исследовала 152 экземпляров клещей, снятых с людей, в 14 - положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.

За прошедшую неделю проведена акарицидная обработка территории летних оздоровительных учреждений, детских садов на площади 34,5 га.