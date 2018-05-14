Александр Иванов провёл заседание в Евпатории

14.05.2018 09:46 390

11 мая в Евпатории состоялось заседание Координационного Совета Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации.

В заседании принял участие Председатель Союза, член Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ, Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ.

Также в заседании приняли участие главы муниципальных образований и представители экспертного сообщества.

Члены совета обсудили основные направления развития и вопросы правового регулирования местного самоуправления.

– Одной из наиболее актуальных, сложных и общественно-резонансных проблем на местном уровне в настоящее время является вопрос утилизации твердых коммунальных отходов, – отметил Александр ИВАНОВ, – также руководителей органов местного самоуправления беспокоит наметившаяся тенденция передачи в концессию стратегически важных для городов коммунальных предприятий, таких как водоканал и теплосеть. Большинство моих коллег отмечает, что в данное сфере есть ряд проблем, и в первую очередь – недобросовестное отношение потенциальных концессионеров к выполнению своих обязательств. Есть опасения, что «лучшие куски» ЖКХ перейдут в частные руки, что приведёт к росту тарифов, в то же время позитивные результаты могут быть достигнуты только через 20 – 25 лет. Эта проблема требует незамедлительного законодательного регулирования.

Глава Калуги подчеркнул, что актуальными проблемами для муниципалитетов является замена коммерческих кредитов на бюджетные и изменение процесса кадастровой оценки недвижимости.

– Необходимо пересмотреть механизмы проведения кадастровой оценки земельных участков и прочего недвижимого имущества, – уверен Александр ИВАНОВ, – в настоящее время по результатам кадастровой оценки собственники зачастую вынуждены платить очень высокие налоги, что негативно сказывается на развитии предпринимательства и приводит к снижению поступлений в городские бюджеты.

Рассматривались направления совершенствования административного законодательства в части усиления ответственности за нарушения в сфере благоустройства, вандализм и порчу муниципального имущества.

Были рассмотрены эффективные муниципальные практики и опыт городов в решении обозначенных проблем.

Также в ходе заседания подробно рассматривался вопрос создания условий для укрепления здоровья детей в рамках «Десятилетия детства» в России.

Участники заседания осмотрели ряд объектов оздоровительного и рекреационного назначения и обсудили возможности крымских курортов в укреплении здоровья детей. Особое внимание на встрече было уделено состоянию и перспективам санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детей; природным лечебным факторам Евпаторийского курорта; мультипараметрической диагностике как основе высокотехнологичной реабилитации на Евпаторийском курорте.

Участники заседания отметили, что в городе накоплен значительный опыт в деле оздоровления, проведены многолетние научные исследования, свидетельствующие о высокой эффективности санаторно-курортного этапа медицинской реабилитации детей. Доказано, что по природным лечебным факторам курорт Евпатория является уникальным регионом Российский Федерации не только для отдыха и оздоровления в летний период времени, но и для круглогодичного лечения значительной части детей.

– Город Евпатория всегда являлся центром отдыха, оздоровления и реабилитации. Сама природа предопределила наш вектор развития. Сегодня мы стремимся возродить Евпаторию как Всероссийскую детскую здравницу, популярный семейный курорт! Речь – не о планах на далекое будущее, а о реальности, которая должна быть создана в ближайшее время. Для этого у нас есть все возможности: высокопрофессиональные специалисты, уникальные местные климатические условия, когда степной сухой воздух сочетается с морским, насыщенным всеми микроэлементами, повышающими иммунитет. Во многих случаях это гораздо эффективнее восстанавливает возможности детского организма, чем медикаментозная терапия, – отметила Глава Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

По итогам встречи было принято решение одобрить и поддержать инициативу возрождения города Евпатории как Всероссийской детской здравницы с организацией на территории города образцового детского курорта; разработать государственную программу развития санаторно-курортных учреждений Российской Федерации; разработать комплекс эффективных методов рекламы и продвижения услуг санаторно-курортных учреждений Российской Федерации; направить в адрес Правительства Российской Федерации мероприятия, которые необходимо отобразить при разработке комплекса мер по развитию санаторно-курортного комплекса.

Подводя итоги заседания, Александр ИВАНОВ поблагодарил за совместную работу и вручил заслуженные награды тем, кто внес личный вклад в работу Координационного совета, в том числе Главе города Евпатории Олесе Харитоненко, главе администрации Андрею Филонову и управляющему делами Евпаторийского городского совета Юлии Горцевой.