Владелец Дома Билибиных отделается административным наказанием

Региональные власти ответили на обращение жителей Калуги, возмущённых действиями владельца Дома Билибиных. Напомним, 6 апреля этого года объект культурного наследия частично лишился второго этажа. Ответственность за случившееся взял на себя представитель собственника Андрей ХОМЕНКО, ответственный за реставрацию Дома Билибиных.

Он заявил, что решение о сносе принял исключительно из благородных соображений. По словам Хоменко, за несколько дней до этого произошло частичное обрушение конструкций второго этажа, из-за чего якобы возникла опасность дальнейшего разрушения здания.

Однако есть веские основания полагать, что заявление Андрея Хоменко об аварийности здания — мягко говоря, лукавство. Дело в том, что в ноябре прошлого года была проведена государственная историко-культурная экспертиза Дома Билибиных, которая показала, что строение ещё вполне крепкое.

Кроме того, выяснилось, что проекта реставрации никто не видел, а строительными работами занималась организация, не имеющая лицензии Министерства культуры РФ.

Директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ назвал случившееся варварством и «откровенным вызовом всем калужанам и общественности».

Недопустимыми назвал действия собственника и городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. Начальник Управления экономики и имущественных отношений г. Калуги Алексей ДУЛИШКОВИЧ в дискуссии, развернувшейся в социальных сетях, заверил, что «реакция последует однозначно, вплоть до уголовного преследования нарушителей».

Однако, судя по ответу, полученному на обращение калужан, владелец отделается, в лучшем случае, штрафом.

«Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, а также в Калужский районный суд для решения вопроса о привлечении собственника здания к административной ответственности», - говорится в письме за подписью начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения ЧУДАКОВА.

Что касается отсутствующего проекта, то, согласно полученному документу, на данный момент документ разработан совместно с управлением по охране объектов культурного наследия и городской управой г. Калуги.

Добавим, открытое письмо также было направлено в прокуратуру Калужской области и городскую управу. Ответы оттуда ещё не получены.