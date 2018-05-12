На «Ниве» по Алтаю

Экстремальное путешествие совершили супруги Павел ОГАРКОВ и Елена ЛАПИНА.

— Все поездки у нас спонтанные. Бывает, подходит время отпуска, остаётся пара дней, а мы ещё не решили, куда ехать, — рассказывает Павел. — Любим активный отдых. Ходим в походы на плотах, байдарках: наш рекорд — 18 дней. Но в последнее время стали больше путешествовать на машине. У нас старенькая «Нива» 2006 года, гоняем её в хвост и в гриву… Были и на юге, и в Карелии, 10 дней провели на гонках вокруг Ладоги. Но самой долгой стала поездка на Алтай — 28 дней на колёсах. К ней тоже не готовились. И получился такой экстрим!

Добирались неделю

— Муж в киоске случайно увидел журнал-­путеводитель по перевалу Кату-Ярык, приехал домой и сказал: «Хочу туда», — говорит Елена. — Открыли карту, наметили план, как двигаться. Собрались и поехали. Неделю добирались до Алтая: Тула, Рязань, Пенза, Уфа, Челябинск, Курган, Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск. До Монголии оставалось 100 км. Трасса хорошая, много мест, где идёт ремонт. Заметили, что поля вокруг заросшие, неухоженные. Урал переехали — картина изменилась: все поля засажены, везде чисто, аккуратно.

Ущелье Кату-Ярык: крутой спуск.

В города по пути не заезжали. Только Бийск насквозь проехали — город красивый, старинный. А останавливались в гостиницах на дороге. Как дело к вечеру, мы едем и смотрим по сторонам — видим отель и заезжаем. Цена в среднем 2 тыс. рублей за ночь. Причём от качества она не зависит. В Барнауле попали в отель — отдали 1200 рублей со стоянкой, и номер был высший класс, а под Новосибирском остановились в гостинице за 2 тыс. рублей — ужас, а не отель. А вообще мы люди походные, у нас с собой палатка, матрасы, газовая плита. Если негде остановиться, ночуем в палатке или в машине кресла разбираем и спим.

Приключения в дороге

— Перед Новосибирском у нас накрылись навигатор и телефон. Остановились в гостинице переночевать. Один из местных говорит: «Зачем вам по пробкам ехать, давайте я вам дорогу покажу». Мы и поехали по его указанию. Хорошо, что на «Ниве»: там такая дорога! Просёлочная, и как раз прошёл дождь — грязь непролазная. Едем, дорога всё хуже и хуже, и назад не развернёшься. Потом нас догнали местные на «Ниве», спросили у них, как выбраться. Они говорят: «Садитесь нам на хвост». И благодаря им выехали на асфальтированную дорогу. А перед самым асфальтом ещё пришлось вытаскивать два застрявших паркетника. Толкали как могли, все в грязи… Но на этом приключения не закончились. Выехали на асфальт, вижу — солнце-то с другой стороны, значит, мы едем обратно. Остановились на посту ГИБДД, спросили — и, действительно, нам в другую сторону. Пришлось развернуться и ехать назад. Вот такую дорогу нам местный показал.

Град и сон на ульях

— График у нас был напряжённый, везде проводили только одну ночь. Но на реке Катунь остановились на два дня в лесу, в кемпинге. Поставили палатку. И только пообедали и собрались прилечь отдохнуть, как налетели чёрные тучи, подул сильный ветер. Я поняла: сейчас что-то будет. Только успела занести вещи в палатку и закрыть молнию, как посыпал град. Да не просто град, а огромные ледяные неровные куски. Наша машина не сильно пострадала — вмятины остались, но небольшие. Спасло то, что стояли под ёлкой. А те машины, которые остались на открытой местности, градом побило основательно, у некоторых даже стёкла вдребезги.

Голубая Катунь — туристическое место. Здесь несколько искусственных озёр, есть рыбалка, туркомплексы, можно посмотреть скалы с пещерами, пасеку…

Мы взяли экскурсию на пасеку. А здесь предлагают поспать на ульях. Стоит небольшой деревянный домик. Внутри — лежаки, а под ними ульи. Пчёлки ­гудят, и ты хочешь — сидишь, хочешь — лежишь. Под этот гул такое умиротворение охватывает. Плюс приятный запах мёда, воска. Начинаешь дремать. Действительно расслабляешься, уходит усталость, стресс…

Огромные градины, выпавшие на Катуни, — в руках они уже подтаяли.

На голубой Катуни остановились в кемпинге.

На пасеке Павел примерил маску пчеловода.

Где покормить бурундуков

— По пути возникли проблемы с машиной, и мы заехали в Белокуриху — город-курорт, там примерно 15 тысяч населения. Сплошь санатории и Дома отдыха, есть аквапарк, рестораны, музыка всю ночь играет.

Одна из главных достопримечательностей — гора Церковка. Живописнейшее место! С неё открывается невероятный вид на окрестности — весь курорт как на ладони.

На гору ведёт канатная дорога. Внизу продаются пакетики с зерном для бурундуков. Я удивилась, не поверила, что там, наверху, они живут, но зерно всё же купила. Поднялись на гору, а там действительно бурундуки. Да так много! Я замерла, руку с зерном протянула, стою, не шевелюсь. И бурундучок подбегает, берёт еду, но не ест, а как хомяк, щёки набивает.

Крутой спуск с горы

— Нашей главной целью был перевал Кату-Ярык. Когда до него добрались — ахнули: такая крутая гора! Высота — 800 метров. А внизу — деревянные домики, частная турбаза. По склону вниз змейкой петляет дорога. Спускаться очень тяжело, не все решаются. К тому же вниз-то ты спустишься, а вверх — только на внедорожнике. Или за деньги грузовики вытягивают легковушки.

Когда мы спускались с перевала, я так визжала! Очень страшно: с одной стороны — скала, с другой — крутая пропасть. Вниз как гляну — ужас! Старалась не смотреть. Дорога узкая, две встречные машины не могут разъехаться, только на повороте это можно сделать — есть площадки.

Потихоньку-потихоньку спустились, сняли домик и два дня там жили. Красота невероятная: горы, река… Погода стояла отличная, тепло так, что можно загорать, а вот купаться нельзя, вода ледяная и течение сильнейшее.

Мы отдыхали, гуляли, сходили к водопадам. Еду готовили сами, на турбазе ничего нет, надо привозить с собой. Электричество в домиках — от солнечных батарей. И никакой связи. Мы ходили к хозяину турбазы, и он через компьютер сообщал нашим родным, что всё в порядке. А вверх, на гору мы уже не поднимались, дальше поехали в сторону Телецкого озера.

Попали в шторм

— Телецкое озеро — второе по глубине после Байкала. Оно окружено горами. Вода до того чистая, прозрачная, что в ней, как в зеркале, всё отражается, и не поймёшь, где берег, а где озеро. От единения с природой дух захватывает!

На озере сняли домик. Наслаждались природой, тишиной и красотой. Возвращались назад на пароме. Погода стояла отличная, мы легко оделись, я даже кофту сняла. Вдруг капитан забегал и стал раздавать всем жилеты. А солнце светит, лёгкий ветерок… Я запаниковала, спрашиваю: «В чём дело». Он отвечает: «Всё нормально, просто по технике безопасности положено». И вдруг поднимается ветер, на волнах появляются барашки, и начинается шторм. Наши машины стоят незакреплённые, просто на ручнике, и начинают немного двигаться: туда-сюда, туда-сюда… Мы перепугались. А капитан потихоньку причалил в маленькую бухточку, там 4,5 часа пережидали шторм. Приехали, когда солнце уже село.

Лучше, чем на юге

— На Алтае нас больше всего поразили красота и просторы. Чистейший воздух, тишина, только шум воды и пение птиц. Такое ощущение, будто ты на необитаемой планете. Очень довольны поездкой! На юг уже не тянет, надоела толкотня на пляже, в столовых… А здесь такая удивительная природа!

На Алтае люди живут в основном тем, что выращивают скот. Коровы, лошади ходят прямо по дороге. Ну и туризм развивается. Цены в магазинах такие же, как у нас. А за постой они, конечно, берут приличные деньги.

В дороге не страшно — ­народ везде встречался в основном хороший. Вообще, чем дальше от Москвы, тем люди добрее, искреннее и всегда помогают. На обратной дороге мы капитально сломались. Машину нужно было заводить с толчка. Стали голосовать, и сразу же вторая или третья машина остановилась. А у нас попробуй — редко кто остановится. Потом в гостинице хозяин предложил помочь с ремонтом. Позвонил мастерам, они приехали, хотя был выходной. Возились с машиной с 8 утра до 8 вечера, сами съездили за запчастями. И за ремонт взяли смешные деньги. Вот отношение!

Теперь думаем о новом путешествии. Куда поедем, ещё не решили, один из вариантов — вокруг Онежского озера. Может, когда-нибудь снова на Алтай смотаемся, там есть много интересных мест — смотреть и смотреть...

Елена Лапина: «Вот такая красота встречалась в пути!»

По дорогам свободно ходят коровы, не обращая внимания на машины.

Эта статья опубликована в № 19 газеты «Калужский перекрёсток» от 09.05.2018 г. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.