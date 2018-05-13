Что роднит «Запорожец» с антоновкой

Май — время посадок. Продолжаем рассказывать, как выбирать растения.

Опытные садоводы уверяют, что весенняя посадка практически ничем не отличается от осенней. Раньше считалось, что весной лучше приживаются косточковые, — за лето они успевают возмужать и окрепнуть. Но поскольку в последнее время саженцы продаются с закрытой корневой системой, то их можно сажать хоть круглый год. Главное — приобрести качественный посадочный материал и заранее подготовить посадочную яму.

Молодо-зелено

В предыдущей публикации мы подчёркивали, что предпочтительнее приобретать растения с местной «пропиской» — у калужских садоводов. Такие саженцы районированы для нашей полосы. Но как же распознать южное растение?

— Южные саженцы своими размерами похожи на удочки, — говорит сортоиспытатель, садовод Максим БУБИЧ. — У них мощный ствол и листья.

Начинающие огородники и садоводы уверены: чем больше растение, тем лучше оно приживётся и скорее даст урожай. Но это абсолютно не так. Молодые саженцы быстрее адаптируются на новом месте и за год дают хороший прирост. А время получения урожая — уже сортовая особенность: есть яблони, которые плодоносят на 2–4-й год после посадки, а есть те, которые лишь на 5–6-й.

Не стоит, конечно, приобретать растения у дорог и на стихийных рынках. Самый лучший вариант — самому съездить в питомник, задать интересующее вопросы. Местные садоводы дорожат своей репутацией, они не меньше покупателей заинтересованы в том, чтобы саженец прижился и хорошо плодоносил.

Выбор — дело тонкое

От сортового многообразия у неопытного дачника голова может пойти кругом. Как выбрать? Ну не по цвету же коры, величине листьев и корней…

— Надо пробовать плоды. На вкус и цвет товарищей нет. Порой лучше пропустить одну весеннюю посадку, чем ждать 4–5 лет урожая и в итоге расстроиться, что вкус у плодов оказался совсем не тот. Садовод может лишь дать техническую характеристику сорта — сообщить о размере плодов, зимостойкости, периодичности урожая и устойчивости к болезням. Как словами описать вкус? Одним нравятся приторно-сладкие плоды, другим — с лёгкой кислинкой, а кому-то нужны и совсем кислые.

Садоводы с сожалением отмечают, что многие дачники вообще не разбираются в современных сортах. Придя на рынок, они ищут растения, которые росли ещё у их бабушек. А ведь сейчас появилось много новых, более качественных, ­которые устойчивее к вредителям и болезням.

Вот такой диалог вёл Максим Бубич с потенциальной покупательницей:

— У вас есть «антоновка»? — спрашивает женщина.

— А на какой машине вы ездите? — отвечает вопросом на вопрос садовод.

— Hyundai, — говорит растерявшаяся женщина.

— А «Запорожец» вам не нужен?

— Да на кой он мне?! — еле слышно произносит сбитая с толку покупательница.

— А зачем тогда «антоновку» хотите взять? Да, её яблоки самые ароматные, но и самые «пустые».

— С «антоновкой» ничто не сравнится по железу! — не соглашается покупательница.

— Разве? Вкусовые качества плодов «антоновки» оцениваются всего в 3,9 балла. Зимостойкость хорошая, дерево сильнорослое, бьётся паршой, только на 5–6-й год вступает в плодоношение, плоды хранятся недолго — до ноября, — открывая садоводческую книгу, зачитывает Максим Михайлович. — Для сравнения — «брянское». Сорт иммунный, сдержанного роста, ежегодно плодоносит, вкус плодов — гармонично кисло-сладкий. Хранятся до декабря.

Не выносят одиночества

Распространённая ситуация: дачник посадил в саду вишню, весной она обильно цветёт, а урожая не даёт.

При покупке растений надо помнить, что среди них есть самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Самоплодные — те, которым не нужны родственники-опылители, а самобесплодные плодоносят только тогда, когда у них есть пара.

Многие современные сорта черешни и алычи, а также значительная часть сортов вишни и сливы — самобесплодные. Им необходимы растения-опылители. Например, новый сорт вишни «ласуха» лишь частично самоплодный. Это говорит о том, что растение даст урожай, но он будет более обильным, если рядом посадить ещё одну вишню, которая цветёт одновременно с «ласухой». Ежевика также является самоплодной культурой, но если дополнительно посадить опылитель, то качество плодов и их количество увеличивается.

Сорт-опылитель обязательно должен цвести одновременно с основным. Только при таком условии будет результат.

А любителям экзотики стоит запомнить, что полезная и вкусная актинидия даёт плоды лишь в том случае, когда на участке рядом посажены мужская и женская лианы.

Салат из сорняков

Большая часть огорода Бубича отведена под плодовые деревья. Супруге садовода удаётся выкроить немного места под овощи и ягоды.

— Рассадой у нас занимается сын, — говорит садовод. — И у него хорошо получается. Нам же с женой остаётся только бороться с сорняками. Когда я участковым работал, боролся с преступностью — не победил. Теперь борюсь с сорняками и тоже победить не могу.

Но с некоторыми сорняками садовод даже «поладил». Так, из мокрицы он делает салат. Для этого достаточно сорвать сорняк, хорошенько его промыть, отрезать корни, нарезать, добавить по вкусу специи и зелень: лук, укроп — и заправить подсолнечным маслом.

— Это очень вкусно и полезно! — уверяет садовод.

Дуэт чеснока и клубники

Весной сажают не только рассаду, плодовые деревья и кустарники, но и ягодные культуры. Самое время омолодить грядки с клубникой (садовая земляника — так её называют профессиональные садоводы). Как известно, на одном месте она отлично плодоносит не более 5 лет. Потом даже при правильном уходе и регулярной подкормке ягоды мельчают. Клубнику рекомендуют сажать там, где раньше были грядки лука и чеснока.

Максим Бубич советует покупать несколько сортов по одной розетке и самим разводить понравившийся.

— Нужно высаживать розетки через 2 метра друг от друга. Появившиеся усы можно сразу сажать в стаканчики с землёй, не обрывая «материнскую пуповину». За сезон таким образом получается 15–30 усов. Стаканчики нужно заглублять, чтобы вода меньше испарялась. Подкармливают одновременно материнскую и дочерние розетки. Для этого подходят и травяные настои, и коровяк, и куряк, и комплексные удобрения. Расстояние 2 метра — это не прихоть: потом, в августе, сюда сажают молодые растения. Так получится грядка с одним сортом. Пока месяц-два земля будет «гулять», чтобы она не пустовала, можно посадить редиску, салат. Как ухаживать за клубникой? Так же, как и за кукурузой: подкармливай да урожай собирай, усы обрезай или рассаживай.

Среди сортов клубники можно выделить те, которые плодоносят весь сезон, — ремонтантные. Например, у «романа» нежный, тонкий характерный аромат. Плодоносит с мая по октябрь. Плоды вытянутые — 25–30 г. А клубника «элан» относится к ремонтантным ампельным сортам, поэтому её можно выращивать как в открытом грунте — на грядке, так и в цветочных горшках на подоконниках и балконах.

Дачный сезон только начался, а семья Бубич уже лакомится земляникой. Урожай ранний благодаря тому, что ещё осенью растения посадили в горшки. Перезимовали они в теплице.

Если приобрести сорта клубники разных сроков созревания, то вкусные ягоды будут до самых холодов.

Клубника «элан», которую ещё называют «елан».

Первый урожай земляники собрали уже в мае.

С мокрицей не надо бороться — из неё получается вкусный и полезный салат.

Краснолистная алыча — украшение сада.

Если клубника растёт вместе с чесноком, ягоды меньше болеют.

Эта статья опубликована в № 19 газеты «Калужский перекрёсток» от 09.05.2018 г. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.