Что подорожало за неделю

В пятницу, 11 мая, в правительстве Калужской области опубликовали данные о ценах на продукты в магазинах нашего региона.
С 3 по 10 мая мороженая рыба подорожала на 2%, картофель – на 3,2%, капуста – на 5,3%, морковь – на 3,4%, яблоки – на 1,2%, апельсины – на 3%, мандарины – на 5%. При этом колбасы варено-копченые подешевели на 0,9%, огурцы – на 4,8%, перец сладкий – на 1,9%.
- Минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге отмечаются на маргарин, яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, пшено, помидоры, - отмечают в правительстве. - Максимальные – на консервы мясные, рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное.
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