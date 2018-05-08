На мемориальном воинском кладбище вспомнили погибших в ВОВ

08.05.2018 14:01 799

8 мая на мемориальном воинском кладбище Калуги состоялся митинг, посвящённый памяти воинов Великой Отечественной войны.

В митинге приняли участие руководители области и города, ветераны, представители общественных движений, учащиеся калужских школ и жители города.

Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ поздравил калужан с наступающим Днём Победы:

– Это великий праздник для каждого жителя нашей страны! Советский народ заплатил огромную цену за победу над фашизмом: миллионы погибших солдат и мирных жителей, разрушенные города, разорённые земли, голод и разруха. Но этой огромной ценой наш народ был спасён от ужасов фашизма. Благодаря массовому героизму и самоотверженности наша армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины, остановить врага под Москвой и Сталинградом, разгромить фашистские полчища, освободить оккупированные территории Советского Союза и Европы. Низкий поклон всем ветеранам Великой войны, вечная память павшим и вечная слава живым!

Участники митинга возложили к монументу венки и цветы.

Также Александр ИВАНОВ принял участие в открытии Аллеи Памяти в сквере Жукова.

Вдоль аллеи на стендах размещены фотографии калужан – Героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров ордена Славы.

Неподалёку от аллеи высадили и саженец легендарного волгоградского тополя, который пережил Сталинградскую битву – «Тополь Победы».