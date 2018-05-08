На мемориальном воинском кладбище вспомнили погибших в ВОВ

8 мая на мемориальном воинском кладбище Калуги состоялся митинг, посвящённый памяти воинов Великой Отечественной войны.
В митинге приняли участие руководители области и города, ветераны, представители общественных движений, учащиеся калужских школ и жители города.
Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ поздравил калужан с наступающим Днём Победы:
– Это великий праздник для каждого жителя нашей страны! Советский народ заплатил огромную цену за победу над фашизмом: миллионы погибших солдат и мирных жителей, разрушенные города, разорённые земли, голод и разруха. Но этой огромной ценой наш народ был спасён от ужасов фашизма. Благодаря массовому героизму и самоотверженности наша армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины, остановить врага под Москвой и Сталинградом, разгромить фашистские полчища, освободить оккупированные территории Советского Союза и Европы. Низкий поклон всем ветеранам Великой войны, вечная память павшим и вечная слава живым!
Участники митинга возложили к монументу венки и цветы.
Также Александр ИВАНОВ принял участие в открытии Аллеи Памяти в сквере Жукова.
Вдоль аллеи на стендах размещены фотографии калужан – Героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров ордена Славы.
Неподалёку от аллеи высадили и саженец легендарного волгоградского тополя, который пережил Сталинградскую битву – «Тополь Победы».
В Калуге начался снос цехов легендарного «Кристалла» 08.05.2018 15:53
Под Калугой найдены останки двух бойцов Красной Армии 08.05.2018 14:14
В Калуге пропал 14-летний мальчик 08.05.2018 09:53
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: