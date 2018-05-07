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Александр ИВАНОВ поздравил ветеранов

07.05.2018 16:23 0 690
Александр ИВАНОВ поздравил ветеранов

7 мая состоялся торжественный приём в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

В  торжествах приняли участие Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, Городской Голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей ИВАНОВ, а также руководители подразделений Городской Управы.

В адрес фронтовиков прозвучало множество тёплых слов и поздравлений.

Поздравил ветеранов и Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ:

 – Дорогие ветераны! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём Великой Победы! Это главный праздник нашей страны, самый дорогой и священный праздник для всех россиян! Сегодня руководители города от имени всех калужан благодарят вас за ваш великий подвиг. Все мы в неоплатном долгу перед вашим поколением, поколением победителей. Вы выстояли в самой страшной войне в истории человечества, спасли мир от фашизма и в послевоенное время восстановили нашу страну и наш город. Вы не постояли за ценой и отдали всё для фронта, всё для Победы. Вы проявили несгибаемый характер, волю, сплочённость и плечом к плечу сокрушили жестокого врага. Дорогие наши ветераны, низкий вам поклон и самые тёплые пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни!


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Тэги: общество городская дума
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