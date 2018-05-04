Посту №1 исполнилось 43 года

4 мая на площади Победы прошел торжественный сбор, посвященный 43-й годовщине образования Поста №1, и стартовал финальный этап смотра-конкурса образцовых караулов на звание «Лучшего образцово-показательного караула города Калуги».
Конкурс проводится уже 13 лет.
Победители прошлого года – Почётный караул средней школы №15 установили знамя почетного караула и возложили каску неизвестного солдата у вечного огня.
Открывали смотр-конкурс Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ и Военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей ИВАНОВ.
– Пост №1 является главным патриотическим символом нашего города, он один из лучших в России – отметил Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ – Отрадно, что для молодого поколения калужан слова «Родина» и «Патриотизм» – не пустой звук, множество калужских школьников и учащихся колледжей стремятся попасть в состав Почтенной караульной службы и отдать дань памяти воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. За прошедший год на Посту № 1 несли вахту порядка 1100 человек.
В смотре-конкурсе, посвящённом 43-й годовщине Поста № 1, приняли участие ученики из 30 школ и 6 колледжей, в финалисты вышли 9 караулов: 7 школ и 2 колледжа. В понедельник на площади Победы в 12.00 будут проведены показательные выступления по итогам финала смотра-конкурса.
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