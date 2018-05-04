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Посту №1 исполнилось 43 года

04.05.2018 14:08 0 640
Посту №1 исполнилось 43 года

4 мая на площади Победы прошел торжественный сбор, посвященный 43-й годовщине образования Поста №1, и стартовал финальный этап смотра-конкурса образцовых караулов на звание «Лучшего образцово-показательного караула города Калуги».

Конкурс проводится уже 13 лет.

Победители прошлого года – Почётный караул средней школы №15 установили знамя почетного караула и возложили каску неизвестного солдата у вечного огня.

Открывали смотр-конкурс Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ и Военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей ИВАНОВ.

Пост №1 является главным патриотическим символом нашего города, он один из лучших в России – отметил  Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ –  Отрадно, что для молодого поколения калужан слова «Родина» и «Патриотизм» – не пустой звук, множество калужских школьников и учащихся колледжей стремятся попасть в состав Почтенной караульной службы и отдать дань памяти воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. За прошедший год на Посту № 1 несли вахту порядка 1100 человек.

В смотре-конкурсе, посвящённом 43-й годовщине Поста № 1, приняли участие ученики из 30 школ и 6 колледжей, в финалисты вышли 9 караулов: 7 школ и 2 колледжа. В понедельник на площади Победы в 12.00 будут  проведены показательные выступления по итогам финала смотра-конкурса.


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Тэги: общество городская дума
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