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Грипп не напугали даже теплые деньки

28.04.2018 11:54 1 793 Татьяна Светлова
Грипп не напугали даже теплые деньки

Роспотребназдор Калужской области в субботу, 28 апреля, опубликовал последние данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

За эту неделю ОРВИ заболели  6648 жителей области. Отмечено и 13 случаев гриппа: 12 – в Калуге и 1 – в Обнинске. Заболеваемость снизилась у детей, а у взрослых  осталась на уровне предыдущей недели. С  респираторными инфекциями и гриппом в стационары больниц госпитализировано 109 человек, что на 13 больше, чем на предыдущей неделе (96 человек).

В Калуге зарегистрировано 3636 случаев ОРВИ. Заболеваемость увеличилась только у взрослых - на 13,5%.


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Тэги: общество грипп здоровье
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