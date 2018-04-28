Грипп не напугали даже теплые деньки

Роспотребназдор Калужской области в субботу, 28 апреля, опубликовал последние данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

За эту неделю ОРВИ заболели 6648 жителей области. Отмечено и 13 случаев гриппа: 12 – в Калуге и 1 – в Обнинске. Заболеваемость снизилась у детей, а у взрослых осталась на уровне предыдущей недели. С респираторными инфекциями и гриппом в стационары больниц госпитализировано 109 человек, что на 13 больше, чем на предыдущей неделе (96 человек).

В Калуге зарегистрировано 3636 случаев ОРВИ. Заболеваемость увеличилась только у взрослых - на 13,5%.