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Колючая гордость сада

01.05.2018 10:53 0 723 Елена Французова
Колючая гордость сада

Для садоводов наступила самая жаркая пора — часть растений уже вывезена на дачу, участок приводится в порядок, деревья и кустарники обрезаны, намечены будущие посадки.

Самое время заняться капризной красавицей розой. Напомним, что розы раскрываются постепенно, ориентируясь на погоду.

— Если вы приобретаете розы, до середины мая не надо их высаживать, — советует цветовод Раиса БЕЛОЗЁРОВА.

Саженцы розы прекрасно чувствуют себя в холодильнике 1–2 месяца при условии, что их периодически опрыскивают водой. На «голову» саженца надевают крафт-бумагу или пакет, в котором делают отверстия.

Раиса Сергеевна советует аккуратнее приобретать саженцы на рынке у незнакомых продавцов. Зачастую они предлагают растения, выращенные на юге. Названия произвольные, группы перепутаны. Если нужна вам флорибунда — скажут, что это флорибунда, нужна плетистая — скажут, что плетистая. Проверить, так это или нет, возможно лишь после того, как растение начнёт развиваться и зацветёт.

Посадочную яму для цветов лучше подготовить заранее.

Стрижка

Санитарную стрижку и прореживающую обрезку веток нужно осуществить до того, как распустятся почки. Садоводы советуют полностью избавляться от тонких побегов, растущих внутрь куста, и старых веток, возраст которых превышает 4 года. Полностью удаляют дикую поросль, которая появляется ниже места прививки.  Если санитарная обрезка одинакова для всех роз, то формирующая напрямую зависит от вида.

— Осматриваем розы и начинаем обрезку. Каждую розу обрезают по-своему, чтобы она была вазообразной. Лекала нет. Чайно-гибридную обрезают на 2/3, гибридную — на 1/3.У плетистых роз снимают только верхушки.

Почвопокровный куст рекомендуется обрезать редко — раз в 5 лет.

— Роза — это вечнозелёное растение. Часто она погибает от усиленной осенней обрезки, основная обрезка — весенняя. Флорибунду и чайно-гибридную розы сильно не обрезают. Когда роза отцвела, обрежьте старые бутоны, тогда быстро появятся новые. Кстати, омолаживающую обрезку можно делать в течение всего сезона. Плетистые розы тяжело резать, они очень красивые, но колючие.

Сразу после обрезки кусты и почву вокруг растений опрыскивают 1%-ным раствором медного купороса. В борьбе с мучнистой росой, чёрной пятнистостью и серой гнилью помогает 3%-ный раствор железного купороса.

Чтобы предотвратить переход заболевания на другие растения, такую розу рекомендуют сжечь.

Профилактические обработки проводят ещё как минимум раз — летом, после первой волны цветения.

Питание

— Розам до июля месяца нужен азот, — напоминает Раиса Сергеевна.

Весенняя подкормка — основная. От неё зависит здоровье растений и пышность цветения. Однако переизбыток азота делает розы более уязвимыми к грибковым заболеваниям. Поэтому лучше подкармливать растения комплексными удобрениями для роз, строго следуя инструкции на упаковке.

Первая подкормка проводится во время распускания почек.

После того как розы получили необходимое питание, их следует замульчировать. Это поможет сохранить оптимальный микроклимат почвы и предотвратит вымывание питательных веществ.

— Мульчирование нужно обязательно, — считает цветовод. — Лучше всего это делать конским помётом. От него нет дурного запаха. А розы после этого не нужно полоть, рыхлить и часто поливать.

Эта статья была опубликована в №17 газеты «Калужский перекресток» от 25.04.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в элетронном архиве издания.


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Тэги: общество огород
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