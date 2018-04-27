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Депутаты выбрали Городского Голову тайным голосованием

27.04.2018 10:35 0 778
Депутаты выбрали Городского Голову тайным голосованием

27 апреля состоялось внеочередное заседание Городской Думы.

В заседании приняли участие Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и Главный федеральный инспектор по Калужской области Александр САВИН.

Депутаты приняли решение о назначении на пост Городского Головы города Калуги.

Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ представил коллегам результаты конкурса на замещение должности Городского Головы.

Всего на конкурс подали заявки семь кандидатов, из них только двое – Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ и Виталий ЕРЕЕМЕЕВ оказались соответствующими всем заявленным требованиям.

Конкурсная комиссия отдала предпочтение кандидатуре временно исполняющего полномочия Городского Головы Дмитрия Разумовского.

Решением депутатов в бюллетени для тайного голосования были внесены кандидатуры Дмитрия Разумовского и Виталия Еремеева.

В ходе тайного голосования большинство парламентариев отдали свои голоса Дмитрию Разумовскому.

Решением Городской Думы Дмитрий Олегович Разумовский был назначен на пост Городского Головы города Калуги.

Александр Иванов и Дмитрий Разумовский подписали контракт, вновь назначенному Городскому Голове были вручены регалии градоначальника.

– На пост Городского Головы был избран достойный кандидат, который будет плодотворно работать на благо Калуги и калужан, – подчеркнул Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, – Дмитрий Олегович прошёл серьёзную школу в региональном правительстве, он известен не только в Калужской области, но и на федеральном уровне как эффективный и талантливый руководитель. 

Губернатор отметил успехи Калуги в развитии экономики, социальной сферы и благоустройстве.

– Городские власти задали правильный вектор развития, поставив на первое место интересы калужан, уделяя особое внимание созданию комфортной городской среды, – также отметил Анатолий АРТАМОНОВ.

Губернатор призвал власти города продолжить развитие территориального общественного самоуправления и работать в тесном контакте с активистами ТОС.

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ поблагодарил депутатов за оказанное доверие, также он выразил благодарность своим предшественникам на посту Городского Головы.

– Члены конкурсной комиссии и депутаты Городской Думы отдали предпочтение Дмитрию Разумовскому в связи с его значительным профессиональным опытом, знаниями, прекрасными личными и деловыми качествами, – отметил Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, – депутатский корпус окажет всемерное содействие новому Городскому Голове и продолжит работу в тесном контакте с подразделениями Городской Управы. Впереди у нас много работы, среди первоочередных задач – реализация программы «Формирование комфортной городской среды» и развитие социальной инфраструктуры города. 


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Тэги: общество городская дума
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