Кадровый форум начал работу в Калуге

В среду, 25 апреля, в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского начал работу двухдневный Калужский кадровый форум, который организовали региональное министерство труда и социальной защиты совместно с Агентством регионального развития Калужской области.

Участие в открытии конференции приняли губернатор Анатолий Артамонов, его заместитель Константин Горобцов, министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов, министр образования и науки области Александр Аникеев, представители государственных структур, бизнес-сообщества, образовательных и общественных организаций, руководители промышленных предприятий, эксперты из Рязанской, Тульской, Владимирской, Костромской, Смоленской и Воронежской областей.

В пленарной части участники обсудили тему «Системная кадровая политика – драйвер развития региона». Её модератором выступил руководитель проекта «Атлас новых профессий», консультант бизнес-школы СКОЛКОВО Дмитрий Судаков.

По словам Судакова, в Калужской области наработано большое количество региональных практик, руководством уделяется особое внимание вопросам кадровой политики.

Губернатор Анатолий Артамонов, представляя опыт области в данной сфере, в числе наиболее эффективных направлений назвал работу ресурсных центров в автомобильной и фармацевтической промышленности.

- Мы убедились, что решение, принятое в свое время о создании центра подготовки кадров для автопрома, абсолютно оправдало себя, - подчеркнул глава региона. - На сегодняшний день там прошли подготовку более 15 тысяч человек. Все сто процентов нашли работу по той специальности, которую получили в ресурсном центре. Таких показателей нет в традиционных учебных заведениях. Именно таким образом – через создание отраслевых центров по подготовке кадров – и нужно действовать. Важно, чтобы выпускник, который прошел там подготовку, мог сразу влиться в производственный процесс, а не начинал переучиваться.

Еще одним важным аспектом в работе, по мнению губернатора, является целевой набор в вузы и ссузы. Данная работа должна подкрепляться активной профориентацией не только школьников, но и их родителей. Завершая выступление, Анатолий Артамонов выразил уверенность, что решения, выработанные участниками дискуссий в рамках форума, будут претворены в жизнь.

В рамках форума также состоятся семинары, на которых будут рассмотрены вопросы изменения трудового законодательства, наставничества в организации, практические аспекты развития профессиональных квалификаций. Участникам круглых столов предстоит обсудить темы: «Президентская программа – 20 летний вклад в развитие региона», «Бакалавры и магистры: новое в образовании и на рынке труда». Будут работать дискуссионные площадки «Управление персоналом в условиях цифровой экономики – новые вызовы и компетенции», «Профориентация – билет в будущее», «Неограниченные возможности людей с ограниченными возможностями» и мастерская идей по управлению персоналом для HR-специалистов предприятий.

Кроме того, состоится деловая игра «Старт в карьеру», городская ярмарка вакансий, бизнес-игра «Мое место в экономике региона. Профориентация молодежи Калужской области», верификационная сессия «Формирование регионального Атласа новых профессий «Образование» и защита конкурсных работ предприятий Калужской области, номинированных на премию Работодатель года – 2017.