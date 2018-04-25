В Калуге начали переходить на прямые платежи ресурсоснабжающим организациям

25.04.2018 13:47 708

25 апреля на заседании Городской Думы в ходе часа контроля была заслушана информация о заключении прямых договоров между собственниками жилых помещений и ресурсоснабжающими организациями.

Вступивший в силу Федеральный закон № 59-ФЗ предусматривает два варианта заключения прямых договоров: по решению общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома и по решению ресурсоснабжающей организации, которая получило право в одностороннем порядке прекращать договор ресурсоснабжения, заключённый с управляющей компанией, при наличии у УК признанной или подтверждённой судебным актом задолженности.

При прекращении договора ресурсоснабжающая организация будет обязана уведомить об этом как управляющую организацию, так и собственников помещений. Одновременно ресурсоснабжающая организация заключает «прямой договор» с собственниками и нанимателями помещений. Заключение «прямых договоров» в письменной форме не требуется.

В Калуге на прямые расчёты с МУП «Калугатеплосеть» перешло 298 домов, собираемость платежей по этим домам превысила 95%

Сотрудниками Городской Управы проведено более 250 встреч с жителями, на которых разъяснялись все преимущества прямых расчётов с поставщиками ресурсов.

В настоящее время жители ещё шести домов планируют перейти на прямые расчёты с теплосетями.

Депутат Владислав САХАРЧУК поднял вопрос об активизации претензионной работы в отношении управляющих компаний, накопивших многомиллионные долги перед МУП «Калугатеплосеть».

Временно исполняющий полномочия Городского Головы Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ заявил, что необходимо разработать чёткую и прозрачную систему взаиморасчётов между Теплосетью и управляющими компаниями, также он сообщил, что при Правительстве Калужской области создана комиссия, вплотную занимающаяся решением вопросов задолженности перед поставщиками ресурсов.

– В будущем на рынке управления многоквартирными домами Калуги останутся только честные и добросовестные компании, – уверен Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

– Необходимо продолжать работу по переходу потребителей на прямые платежи с МУП «Калугатеплосеть», а затем и с другими поставщиками коммунальных ресурсов, – подвёл итоги обсуждения Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, – в настоящее время на прямые расчёты перешли порядка трёхсот домов, они показывают почти стопроцентные результаты собираемости. Переход многоквартирных домов на прямые платежи приведёт к тому, что деньги жильцов пойдут по назначению – поставщикам ресурсов, а не осядут в недрах недобросовестных управляющих компаний.

Также депутаты обсудили механизмы реализации новых правил работы управляющих компаний, утверждённых Постановлением Правительства РФ.

Правила устанавливают сроки и периодичность проведения общих и частичных очередных (сезонных) и внеочередных осмотров общего имущества в многоквартирном доме.

Сезонные осмотры проводятся в отношении всего общего имущества два раза в год. Весенний осмотр проводится после таяния снега или окончания отопительного периода в целях выявления повреждений общего имущества, при этом уточняются объёмы работ по текущему ремонту.

Осенний осмотр проводится до наступления отопительного периода в целях проверки готовности дома к эксплуатации в отопительный период.

Внеочередные осмотры проводятся в течение суток после произошедших аварий, опасного природного процесса, катастрофы, стихийного или иного бедствия.

Регламентируется время дозвона в оперативные аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций: ответ на звонок собственником или нанимателем помещений должен быть получен в течение не более 5 минут.

Устанавливается время локализации аварийных повреждений.

Для внутридомовых инженерных систем водоотведения – в течение двух часов с момента поступления заявки, для мусоропроводов – в течение двух часов с момента поступления заявки, но не ранее 8.00 и не позднее 23.00 при круглосуточном приёме заявок.

Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения должно быть произведено в срок не более 3 суток с даты аварийного повреждения.

– Какую ответственность будут нести управляющие компании за неисполнение требований Постановления Правительства и куда обращаться жителям в таком случае? – задал вопрос депутат Владислав САХАРЧУК.

Начальник управления ЖКХ Сергей СТРУЕВ сообщил депутатам, что за нарушение требований управляющие компании будут нести ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях, жителям в данном случае следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.

– От жителей к нам поступает много обращений с жалобами на несвоевременное устранение аварий внутридомовых сетей, – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – аварийные службы управляющих компаний должны максимально оперативно реагировать на обращения собственников. Озвученные вопросы будут находиться на контроле у депутатского корпуса, на следующих заседаниях Городской Думы мы вернёмся к их рассмотрению.

Также Глава городского самоуправления призвал жителей малоэтажных домов воспользоваться возможностью перейти на индивидуальное отопление, так как 2018 год станет последним годом, когда газовые котлы жителям предоставляются бесплатно.