Доходная часть бюджета Калуги увеличивается на 609,4 млн. рублей

25 апреля состоялось очередное заседание Городской Думы.
Перед началом работы Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ вручил Почётные Грамоты победителям конкурса молодёжных авторских проектов «Моя Калуга: вектор в будущее».
– На конкурсе был представлен ряд неординарных проектов, – отметил Александр ИВАНОВ, – идеи, высказанные авторами, необходимо проанализировать и рассмотреть возможность их использования в практике муниципального управления.
Затем депутатами было принято решение наградить Знаком «За личный вклад в развитие Калуги» начальника управления по работе с населением на территориях Ингу ГРИБАНСКУЮ, военного комиссара Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрея ИВАНОВА и Председателя Калужского городского Совета ветеранов, Почётного гражданина Калуги Александра УНТИЛОВА.
Александру Яковлевичу УНТИЛОВУ Почётный Знак был вручён на заседании Думы.
25 апреля Александру Яковлевичу исполнилось 99 лет, Глава Калуги Александр ИВАНОВ поздравил ветерана с днём рождения и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Александр УНТИЛОВ в свою очередь выразил благодарность депутатам Городской Думы за постоянную помощь и содействие в развитии ветеранского движения.
Также в ходе заседания были внесены поправки в бюджет города.
Доходная часть бюджета увеличивается на 609,4 млн. рублей за счёт поступлений из областного бюджета.
Звание «Почётный гражданин города Калуги» было присвоено Михаилу Петровичу Краснопивцеву.
Михаил Петрович – участник Великой Отечественной войны, командир 473-го полка 154-й стрелковой дивизии. Полк под командованием Михаила Краснопивцева одним из первых ворвался в Калугу и участвовал в освобождении города. Михаил Краснопивцев погиб при выходе из окружения в феврале 1942 года у д. Вышнее Мосальского района Калужской области.
– Михаил Петрович Краснопивцев отдал свою жизнь, освобождая Калужскую землю от немецко-фашистских захватчиков, сегодня мы отдаём дань памяти герою, – подчеркнул Александр ИВАНОВ.
Также депутатами было принято решение занести в Книгу Почёта города Калуги Полину Георгиевну Ванееву – актрису Калужского драматического театра, народную артистку РСФСР, депутата городского Совета народных депутатов (1973 – 1975гг.).
Звание «Заслуженный работник города Калуги» было присвоено 37 калужанам, представителям образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта, бизнеса, строительства, сельского хозяйства и промышленности.
Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным предприятиям и приняты решения о постановке на учёт бесхозяйного имущества.
Депутаты определили дату проведения в Калуге Дня территориального общественного самоуправления – 23 мая.
– Празднование Дня территориального общественного самоуправления в Калуге стало уже доброй традицией, – отметил Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, – тем самым мы отмечаем значительный вклад территориальных общин в развитие нашего города и их активное участие в реализации проектов по благоустройству Калуги.
Был избран председатель комиссии Городской Думы по контролю за предоставлением земельных участков. Председателем стал депутат Андрей МАКАРОВ, инициировавший создание данной комиссии.
В ходе заседания была заслушана информация о ходе исполнения поручений комиссии Городской Думы по анализу деятельности муниципальных предприятий и учреждений.
Как сообщил председатель комиссии Юрий ТИТКОВ, за время работы комиссией рассматривалась деятельность муниципальных предприятий «Управление калужского троллейбуса», «Калугатеплосеть», «Калужские городские коммунальные электрические сети» и муниципальной управляющей компании «УК МЖД Московского округа».
Членами комиссии в адрес Городской Управы были направлены поручения и рекомендации по оптимизации схемы работы общественного транспорта, подготовке 5-летней программы развития МУП «Калугатеплосеть», объединению муниципальных управляющий компаний и борьбе с недобросовестными УК.
– Работа по выполнению поручений комиссии Городской Управой практически не ведётся, – отметил Юрий ТИТКОВ, – а наши рекомендации не были приняты во внимание. Это приведёт к тому, что в скором времени нам вновь придётся выделять значительные бюджетные средства для поддержки муниципальных предприятий, надеюсь, новое руководство Городской Управы более внимательно отнесётся к нашим предложениям.
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